مفاجأة علمية.. ما علاقة القهوة بعلاج الاكتئاب؟

ووفقا للباحثين، فإن هذه العلاجات تعمل على زيادة إفراز مادة الأدينوزين في الدماغ، وهي مادة كيميائية تُهدّئ نشاط الخلايا العصبية وتساعد على استقرار الحالة المزاجية خلال ساعات قليلة من الجلسة العلاجية.لكن الدراسة بينت أن الكافيين يمنع مستقبلات الأدينوزين في الدماغ — وهي نفس المستقبلات التي يعتمد عليها العلاج لتحقيق تأثيره. ونتيجة لذلك، قد يؤدي مجرد فنجان قهوة واحد إلى تقليل فعالية جلسة العلاج جزئيا.ووصف الخبراء هذه الظاهرة بـ "مفارقة القهوة"، إذ تشير الأبحاث السابقة إلى أن الاستهلاك المنتظم للقهوة يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب، بينما يمكن أن تؤدي من الكافيين قبل جلسة العلاج بالكيتامين أو الصدمات الكهربائية إلى إضعاف تأثيرها.ويخطط الفريق البحثي لإجراء تجارب سريرية إضافية لتحديد مدى تأثير عادة شرب القهوة على نتائج علاج ، وما إذا كان الامتناع المؤقت عن الكافيين قبل الجلسات قد يعزز فعالية العلاج.