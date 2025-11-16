"أبل" تتخلى عن تقليدها السنوي.. جدول إصدار آيفون يتغير

وبحسب التقارير، ستقسم "أبل" إطلاق هواتفها إلى حدثين منفصلين كل عام، في خطوة تهدف لتعزيز المنافسة أمام "سامسونغ" و"غوغل".إصداران في السنة بدءًا من آيفون 18ووفقًا للخطة الجديدة، ستطرح "أبل" هواتف آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ، إضافة إلى الآيفون القابل للطي في خريف 2026، كما اعتادت الشركة على الإطلاق السنوي.أما النسخة الأساسية من آيفون 18، إلى جانب 18e والجيل الثاني من آيفون إير، فستصل في النصف الأول من عام 2027.وفي العام المقبل، سيقتصر الإطلاق المبكر على iPhone 17e فقط.منافسة أقوى أمام "سامسونغ" و"غوغل"تأتي هذه الخطوة بهدف تمكين "أبل" من مواجهة الإصدارات المتتالية من "سامسونغ" و"غوغل" بشكل أفضل.فبدلاً من طرح السلسلة بالكامل دفعة واحدة، ستحظى النسخ الاقتصادية من آيفون بدورة إصدار سنوية ثابتة تنافس أجهزة مثل Google Pixel 10a.كما أن تقديم الإصدار الأساسي والـ آيفون إير في موعد مبكر من العام يساعد "أبل" على مجاراة هواتف غالاكسي التي تُطرح عادة في الفترة نفسها.أما الإصدارات الكبرى، مثل النسخ برو والهواتف القابلة للطي، فستكون جاهزة لمنافسة هواتف "سامسونغ" و"غوغل" القابلة للطي وأجهزة بيكسل الرائدة.ورغم فقدان بهجة حدث آيفون السنوي، يرى محللون أن الخطوة الجديدة قد تكون أحد أفضل قرارات "أبل" في السنوات الأخيرة.فالجدول الجديد يخفف الضغط الهائل على خطوط الإنتاج وسلاسل التوريد، ويمنح فرق التطوير وقتًا أطول لمعالجة الأخطاء وتحسين الجودة، وهو أمر تحتاجه "أبل" بشدة بعد سلسلة من تحديثات iOS المتعثّرة منذ عام 2024.كما يمنح النظام الجديد "أبل" فرصة لتعزيز مبيعات الإصدارات الاقتصادية، وتحقيق دفعات مالية على مدار العام بدلًا من الاعتماد على موسم واحد فقط.