كربلاء.. اعتقال شخص استدرج فتاة عبر مواقع التواصل
اليك طريقة نقل محادثات واتساب

منوعات

2025-11-24 | 09:19
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
اليك طريقة نقل محادثات واتساب
141 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
في ظل انتقال أعداد متزايدة من المستخدمين من هواتف أندرويد إلى أجهزة آيفون، تبرز مشكلة نقل محادثات واتساب كأحد أبرز التحديات التقنية التي يواجهها الكثيرون.

وعلى الرغم من أهمية هذه البيانات التي تضم رسائل شخصية وذكريات وصورًا ووثائق مهمة، كانت عملية نقلها بين النظامين معقدة لسنوات طويلة، وتعتمد غالبًا على حلول غير رسمية قد تؤدي إلى فقدان المعلومات.
واليوم، ومع تطور أدوات النقل التي توفرها شركتا واتساب وآبل، أصبح بإمكان المستخدمين تنفيذ هذه العملية بسهولة وأمان.
وفي السطور التالية، نقدم شرحًا واضحًا خطوة بخطوة عن كيفية نقل الدردشات بسلاسة ودون مخاطرة.
تجهيز قبل النقل
تبدأ العملية بتجهيز كل من هاتف الأندرويد والآيفون، حيث يُنصح بأن يكون الجهازان مشحونين بشكل كافٍ لتجنب أي انقطاع أثناء النقل. كما ينبغي توفر اتصال ثابت بالإنترنت، ويفضّل استخدام شبكة واي فاي لتسريع العملية.
وسيحتاج المستخدم إلى كابل USB-C إلى Lightning في حالة الربط السلكي بين الجهازين بدلًا من الاعتماد على الاتصال اللاسلكي.
تطبيق خاص
يُعد تطبيق Move to iOS حجر الأساس في عملية نقل بيانات واتساب. فبعد تثبيته على جهاز الأندرويد، ينبغي وضع الهاتفين بالقرب من بعضهما وبدء الخطوات من شاشة الإعدادات الأولى للآيفون.
وعند الوصول إلى خيار "Transfer Your Apps & Data"، يجب اختيار النقل من جهاز يعمل بنظام أندرويد. بعد ذلك، يظهر رمز مؤقت على شاشة الآيفون يتم إدخاله في تطبيق Move to iOS لربط الجهازين عبر شبكة واي فاي مؤقتة تُنشأ تلقائيًا.
وما إن يتم الربط، تبدأ عملية تحديد البيانات المراد نقلها، والتي قد تشمل الصور والرسائل ومحتوى التطبيقات.
نقل المحادثات بدقة
في هذه المرحلة، يتيح التطبيق اختيار نقل محادثات واتساب تحديدًا، دون الحاجة إلى نقل جميع البيانات الأخرى. وبمجرد اختيار واتساب، سيطلب التطبيق فتحه على جهاز الأندرويد لتأكيد التصدير.
وبعد الانتهاء، تُستكمل العملية عبر Move to iOS لاستكمال إعدادات الجهاز.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه الطريقة تتعامل مع حساب واتساب واحد فقط خلال عملية النقل، ولا تدعم نقل حسابات متعددة في وقت واحد. كما أنها مخصصة للحسابات الشخصية، وليس حسابات whatsapp Business التي قد تتطلب خطوات إضافية.
نصائح ختامية
ينصح الخبراء بتجنب استخدام التطبيقات الخارجية لحفظ المحادثات، نظرًا لعدم موثوقيتها. كما يُفضّل التأكد من توفر مساحة كافية على الآيفون الجديد لاستيعاب جميع بيانات واتساب.
وبهذه الخطوات، يمكن لمستخدمي أندرويد الانتقال بسهولة إلى نظام iOS دون فقدان ذكريات محادثاتهم.
