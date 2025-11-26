دراسة تكشف مشروبات تعزز مستويات فيتامين "D" في الجسم

وبينما تحتوي الأسماك الدهنية والبيض على الكثير منه، فإن بعض المشروبات أيضاً تقدم لنا ما يحتاجه الجسم من هذا الفيتامين الهام.1ـ المدعمفمعظم أنواع حليب الأبقار تُدعّم بفيتامين "D" لمساعدة الأميركيين على الحصول على الكمية الكافية منه، وذلك بحسب جولي ستيفانسكي، اختصاصية التغذية المسجلة، والمتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية في حديثها لمجلة "هيلث".ووفقاً لمجلس الألبان الأميركي، يجب أن يحتوي الحليب المدعم بفيتامين «د» على 100 وحدة دولية على الأقل، وما يصل إلى 150 وحدة دولية من فيتامين «د» لكل حصة. فعلى سبيل المثال، يوفر كوب واحد من الحليب المدعم 104 دولية، أي ما يعادل 17% من القيمة اليومية.وبالطبع، ليس فيتامين "D" العنصر الغذائي المهم الوحيد الذي ستحصل عليه من الحليب المدعم، إذ يحتوي كل كوب أيضاً على الكالسيوم، والفوسفور، والبوتاسيوم، والبروتين.2. الحليب النباتي المُدعّمفالعديد من أنواع الحليب النباتي، مثل حليب الصويا واللوز والكاجو والأرز والبازلاء، مُدعمة بفيتامين "D" . ومع ذلك، وكما هو الحال مع حليب الأبقار، لا يُشترط تدعيم الحليب، تقول ستيفانسكي: «غالباً ما تُحاكي أنواع الحليب النباتي محتوى فيتامين "D" الموجود في حليب البقر المُدعّم، ولكن ليست جميع المنتجات متشابهة».3. عصير البرتقال المُدعّمبدأ تدعيم عصير البرتقال بفيتامين "D" في تسعينيات الماضي، فاليوم، يُمكن لعصير البرتقال المُدعّم أن يُوفّر نحو 100 وحدة دولية من فيتامين «د» لكل كوب، أي ما يعادل نحو 17% من القيمة الموصى بها يومياً.وبحسب ما قالته إيما لينغ، زميلة لعلوم التغذية، لمجلة «هيلث»: «يُوفّر هذا العصير عادةً الكالسيوم، وهو مُفيدٌ أيضاً لصحة العظام». بناءً على نوع العصير الذي تختاره، يُمكنك الحصول على أكثر من 60% من القيمة اليومية للكالسيوم، بالإضافة إلى عناصر غذائية مُفيدة أخرى مثل فيتاميني «أ» و«هـ».4. مرقكذلك يُعدّ الفطر الغذاء النباتي الوحيد الذي يُوفّر فيتامين "D" بشكل طبيعي. عند طهيه على نار هادئة في مرق صالح للشرب، يُمكن أن يُوفّر مُفاجئة من الفيتامين.ويعتمد احتواء الفطر على فيتامين "D" على ما إذا كان قد عُولج بالأشعة فوق البنفسجية لزيادة فيتامين "D" وكيفية تحويله إلى مرق، وفقاً لستيفانسكي. وقد وجدت دراسة أجريت عام 2025 أن إطالة مدة الغليان قد تقلل توافر فيتامين "D" .