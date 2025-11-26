Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مانشستر سيتي يتلقى خسارة قاسية بدوري الأبطال
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

دراسة تكشف مشروبات تعزز مستويات فيتامين "D" في الجسم

منوعات

2025-11-26 | 04:03
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
دراسة تكشف مشروبات تعزز مستويات فيتامين &quot;D&quot; في الجسم
213 شوهد


السومرية نيوز ـ منوعات

كثير من الناس باتوا يعرفون أهمية فيتامين "D" لتعزيز المناعة، والوقاية من هشاشة العظام، وصحة القلب، وغيرها من الفوائد الصحية.



وبينما تحتوي الأسماك الدهنية والبيض على الكثير منه، فإن بعض المشروبات أيضاً تقدم لنا ما يحتاجه الجسم من هذا الفيتامين الهام.

الحليب المدعم

فمعظم أنواع حليب الأبقار تُدعّم بفيتامين "D" لمساعدة الأميركيين على الحصول على الكمية الكافية منه، وذلك بحسب جولي ستيفانسكي، اختصاصية التغذية المسجلة، والمتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية في حديثها لمجلة "هيلث".

ووفقاً لمجلس الألبان الأميركي، يجب أن يحتوي الحليب المدعم بفيتامين «د» على 100 وحدة دولية على الأقل، وما يصل إلى 150 وحدة دولية من فيتامين «د» لكل حصة. فعلى سبيل المثال، يوفر كوب واحد من الحليب المدعم 104 وحدات دولية، أي ما يعادل 17% من القيمة اليومية.

وبالطبع، ليس فيتامين "D" العنصر الغذائي المهم الوحيد الذي ستحصل عليه من الحليب المدعم، إذ يحتوي كل كوب أيضاً على الكالسيوم، والفوسفور، والبوتاسيوم، والبروتين.

2. الحليب النباتي المُدعّم
فالعديد من أنواع الحليب النباتي، مثل حليب الصويا واللوز والكاجو والأرز والبازلاء، مُدعمة بفيتامين "D" . ومع ذلك، وكما هو الحال مع حليب الأبقار، لا يُشترط تدعيم الحليب، تقول ستيفانسكي: «غالباً ما تُحاكي أنواع الحليب النباتي محتوى فيتامين "D" الموجود في حليب البقر المُدعّم، ولكن ليست جميع المنتجات متشابهة».

3. عصير البرتقال المُدعّم
بدأ تدعيم عصير البرتقال بفيتامين "D" في تسعينيات القرن الماضي، فاليوم، يُمكن لعصير البرتقال المُدعّم أن يُوفّر نحو 100 وحدة دولية من فيتامين «د» لكل كوب، أي ما يعادل نحو 17% من القيمة الموصى بها يومياً.

وبحسب ما قالته إيما لينغ، زميلة الأكاديمية الأميركية لعلوم التغذية، لمجلة «هيلث»: «يُوفّر هذا العصير عادةً الكالسيوم، وهو مُفيدٌ أيضاً لصحة العظام». بناءً على نوع العصير الذي تختاره، يُمكنك الحصول على أكثر من 60% من القيمة اليومية للكالسيوم، بالإضافة إلى عناصر غذائية مُفيدة أخرى مثل فيتاميني «أ» و«هـ».

4. مرق الفطر
كذلك يُعدّ الفطر الغذاء النباتي الوحيد الذي يُوفّر فيتامين "D" بشكل طبيعي. عند طهيه على نار هادئة في مرق صالح للشرب، يُمكن أن يُوفّر جرعة مُفاجئة من الفيتامين.

ويعتمد احتواء الفطر على فيتامين "D" على ما إذا كان قد عُولج بالأشعة فوق البنفسجية لزيادة فيتامين "D" وكيفية تحويله إلى مرق، وفقاً لستيفانسكي. وقد وجدت دراسة أجريت عام 2025 أن إطالة مدة الغليان قد تقلل توافر فيتامين "D" .
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-26
Play
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-26
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
التأهيل في سجون العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٨ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-25
Play
التأهيل في سجون العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٨ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-25
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
Play
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-25
Play
العراق في دقيقة 25-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-25
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-25
Play
نشرة ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-25
Live Talk
Play
Live Talk
اهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١٦٧ | 2025
10:30 | 2025-11-25
Play
اهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١٦٧ | 2025
10:30 | 2025-11-25
عشرين
Play
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
Play
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
Play
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Play
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Biotic
Play
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Play
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
Play
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-26
Play
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-26
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
التأهيل في سجون العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٨ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-25
Play
التأهيل في سجون العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٨ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-25
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
Play
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-25
Play
العراق في دقيقة 25-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-25
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-25
Play
نشرة ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-25
Live Talk
Play
Live Talk
اهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١٦٧ | 2025
10:30 | 2025-11-25
Play
اهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١٦٧ | 2025
10:30 | 2025-11-25
عشرين
Play
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
Play
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
Play
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Play
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Biotic
Play
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Play
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
Play
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21

اخترنا لك
دراسة تكشف أطعمة ينبغي الابتعاد عنها خلال نزلات البرد
02:22 | 2025-11-26
5 فوائد صحية للابتعاد عن الوجبات السريعة
13:26 | 2025-11-25
4 مؤشرات تحذيرية للخيانة.. بينها الاسرة
09:15 | 2025-11-25
أطعمة تتلف الشعر والبعض يتناولها يومياً.. هل تعرفها؟
08:51 | 2025-11-25
تفاصيل إطلاق سراح القضاء الممثلة إلهام الفضالة
06:54 | 2025-11-25
بظروف غامضة.. مقتل مغنية مشهورة في لوس أنجلوس
05:11 | 2025-11-25

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.