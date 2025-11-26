الصفحة الرئيسية
مانشستر سيتي يتلقى خسارة قاسية بدوري الأبطال
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
دراسة تكشف مشروبات تعزز مستويات فيتامين "D" في الجسم
منوعات
2025-11-26 | 04:03
213 شوهد
السومرية نيوز
ـ منوعات
كثير من الناس باتوا يعرفون أهمية فيتامين "D" لتعزيز المناعة، والوقاية من هشاشة العظام، وصحة القلب، وغيرها من الفوائد الصحية.
وبينما تحتوي الأسماك الدهنية والبيض على الكثير منه، فإن بعض المشروبات أيضاً تقدم لنا ما يحتاجه الجسم من هذا الفيتامين الهام.
1ـ
الحليب
المدعم
فمعظم أنواع حليب الأبقار تُدعّم بفيتامين "D" لمساعدة الأميركيين على الحصول على الكمية الكافية منه، وذلك بحسب جولي ستيفانسكي، اختصاصية التغذية المسجلة، والمتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية في حديثها لمجلة "هيلث".
ووفقاً لمجلس الألبان الأميركي، يجب أن يحتوي الحليب المدعم بفيتامين «د» على 100 وحدة دولية على الأقل، وما يصل إلى 150 وحدة دولية من فيتامين «د» لكل حصة. فعلى سبيل المثال، يوفر كوب واحد من الحليب المدعم 104
وحدات
دولية، أي ما يعادل 17% من القيمة اليومية.
وبالطبع، ليس فيتامين "D" العنصر الغذائي المهم الوحيد الذي ستحصل عليه من الحليب المدعم، إذ يحتوي كل كوب أيضاً على الكالسيوم، والفوسفور، والبوتاسيوم، والبروتين.
2. الحليب النباتي المُدعّم
فالعديد من أنواع الحليب النباتي، مثل حليب الصويا واللوز والكاجو والأرز والبازلاء، مُدعمة بفيتامين "D" . ومع ذلك، وكما هو الحال مع حليب الأبقار، لا يُشترط تدعيم الحليب، تقول ستيفانسكي: «غالباً ما تُحاكي أنواع الحليب النباتي محتوى فيتامين "D" الموجود في حليب البقر المُدعّم، ولكن ليست جميع المنتجات متشابهة».
3. عصير البرتقال المُدعّم
بدأ تدعيم عصير البرتقال بفيتامين "D" في تسعينيات
القرن
الماضي، فاليوم، يُمكن لعصير البرتقال المُدعّم أن يُوفّر نحو 100 وحدة دولية من فيتامين «د» لكل كوب، أي ما يعادل نحو 17% من القيمة الموصى بها يومياً.
وبحسب ما قالته إيما لينغ، زميلة
الأكاديمية الأميركية
لعلوم التغذية، لمجلة «هيلث»: «يُوفّر هذا العصير عادةً الكالسيوم، وهو مُفيدٌ أيضاً لصحة العظام». بناءً على نوع العصير الذي تختاره، يُمكنك الحصول على أكثر من 60% من القيمة اليومية للكالسيوم، بالإضافة إلى عناصر غذائية مُفيدة أخرى مثل فيتاميني «أ» و«هـ».
4. مرق
الفطر
كذلك يُعدّ الفطر الغذاء النباتي الوحيد الذي يُوفّر فيتامين "D" بشكل طبيعي. عند طهيه على نار هادئة في مرق صالح للشرب، يُمكن أن يُوفّر
جرعة
مُفاجئة من الفيتامين.
ويعتمد احتواء الفطر على فيتامين "D" على ما إذا كان قد عُولج بالأشعة فوق البنفسجية لزيادة فيتامين "D" وكيفية تحويله إلى مرق، وفقاً لستيفانسكي. وقد وجدت دراسة أجريت عام 2025 أن إطالة مدة الغليان قد تقلل توافر فيتامين "D" .
مقالات ذات صلة
دراسة تكشف عن نظام غذائي جديد يعزز صحة الدماغ
01:50 | 2025-10-15
ما علاقة نقص فيتامين D بالاكتئاب.. دراسة توضح
09:39 | 2025-11-08
دراسة صحي للنساء من المشروبات الغازية
11:41 | 2025-09-25
دراسة تكشف أطعمة ينبغي الابتعاد عنها خلال نزلات البرد
02:22 | 2025-11-26
فيتامين
الجسم
المناعة
الأكاديمية الأميركية
الأشعة فوق البنفسجية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
البنفسج
مجلس ال
الحليب
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تحديثات جوية.. ما سيحصل ليلة اليوم وصباح الغد
محليات
35.3%
10:05 | 2025-11-24
تحديثات جوية.. ما سيحصل ليلة اليوم وصباح الغد
10:05 | 2025-11-24
بسبب قرار سينفذ بعد 6 أيام.. مختص يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار ويتوقع "شهرا مضطربا بالتهويل"
اقتصاد
32.32%
01:02 | 2025-11-25
بسبب قرار سينفذ بعد 6 أيام.. مختص يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار ويتوقع "شهرا مضطربا بالتهويل"
01:02 | 2025-11-25
الدولار مستمر بالصعود رغم تطمينات البنك المركزي
اقتصاد
16.65%
08:49 | 2025-11-24
الدولار مستمر بالصعود رغم تطمينات البنك المركزي
08:49 | 2025-11-24
محافظ بغداد يعطل الدوام غداً الثلاثاء باستثناء الدوائر الخدمية
محليات
15.74%
07:31 | 2025-11-24
محافظ بغداد يعطل الدوام غداً الثلاثاء باستثناء الدوائر الخدمية
07:31 | 2025-11-24
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-26
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-26
52 دقيقة
التأهيل في سجون العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٨ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-25
52 دقيقة
التأهيل في سجون العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٨ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-25
من الأخير
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
من الأخير
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-25
Live Talk
اهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١٦٧ | 2025
10:30 | 2025-11-25
Live Talk
اهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١٦٧ | 2025
10:30 | 2025-11-25
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-26
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-26
52 دقيقة
التأهيل في سجون العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٨ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-25
52 دقيقة
التأهيل في سجون العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٨ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-25
من الأخير
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
من الأخير
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-25
Live Talk
اهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١٦٧ | 2025
10:30 | 2025-11-25
Live Talk
اهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١٦٧ | 2025
10:30 | 2025-11-25
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
اخترنا لك
دراسة تكشف أطعمة ينبغي الابتعاد عنها خلال نزلات البرد
02:22 | 2025-11-26
5 فوائد صحية للابتعاد عن الوجبات السريعة
13:26 | 2025-11-25
4 مؤشرات تحذيرية للخيانة.. بينها الاسرة
09:15 | 2025-11-25
أطعمة تتلف الشعر والبعض يتناولها يومياً.. هل تعرفها؟
08:51 | 2025-11-25
تفاصيل إطلاق سراح القضاء الممثلة إلهام الفضالة
06:54 | 2025-11-25
بظروف غامضة.. مقتل مغنية مشهورة في لوس أنجلوس
05:11 | 2025-11-25
