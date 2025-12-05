فوائد الغناء.. صحياً للرئة والقلب واجتماعياً للتعارف

ويقول أليكس ستريت، الباحث في المعهد: إنه "يمكن للغناء أن يقرّب الناس من بعضهم بعضاً، ويهيّئ أجسامنا لمحاربة الأمراض، بل ويخفّف الألم".ويضيف، أنه "لطالما أُعجب علماء النفس بكيفية قدرة الأشخاص الذين يغنّون معاً على تطوير إحساس قوي بالتلاحم الاجتماعي، إذ يمكن حتى لأكثر المترددين في الغناء أن يتوحدوا في الأداء".وأشار إلى، أن "الأبحاث قد أظهرت بأن غرباء تماماً يمكنهم بناء روابط وثيقة بشكل غير معتاد بعد الغناء معاً لمدة ساعة".وربما ليس مفاجئاً أن للغناء فوائد جسدية واضحة للرئتين والجهاز التنفسي، حيث استخدم بعض الباحثين الغناء لمساعدة أشخاص مصابين بأمراض الرئة".