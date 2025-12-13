جدل كبير بعد ظهور بشار الأسد في روسيا (صورة)

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
09:30 AM
الى
10:15 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مصر.. انفجار وانهيار عقار في الجيزة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549860-639012159619866603.jpg
جدل كبير بعد ظهور بشار الأسد في روسيا (صورة)
منوعات
2025-12-13 | 04:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
673 شوهد
السومرية نيوز
ـ منوعات
داول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تُظهر
الرئيس السوري بشار الأسد
داخل حانة في
روسيا
.
وزعمت صفحات أن الصورة تُظهر الأسد وهو يرتدي نظارة شمسية وقبعة سوداء داخل إحدى حانات العاصمة
موسكو
.
غير أن مصدر الصورة الأصلي تبيّن أنه صفحة ساخرة تحمل اسم "دخلك بتخرّف"، وهي صفحة معروفة بنشر أخبار مفبركة من وحي الخيال، وتؤكد أن جميع ما تنشره يندرج ضمن "خيال الكاتب".
وربطت الصفحة، بأسلوب ساخر، بين الصورة المفبركة التي يظهر فيها وجه الأسد منتفخاً نسبياً، وبين تعليقات مسرّبة نُسبت إليه أخيراً مع مستشارته الإعلامية
لونا الشبل
، قال في أحدها إن الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
يخضع لعمليات تجميل.
وأضافت الصفحة تعليقاً ساخراً مفاده أن "التسريبات الروسية التي رافقت الصورة زعمت أن الأسد لجأ إلى الجرّاح نفسه الذي يجري عمليات الفيلرز للرئيس
فلاديمير
بوتين
، وقد يكون ذلك مرتبطاً بالتعليقات التي أدلت بها لونا الشبل في الماضي، ما يدل على أن كلماتها لا تزال تعني الكثير للأسد بعد كل هذه السنوات التي مضت على وفاتها".
ويُشار إلى أن
بشار الأسد
لم يظهر علناً منذ سقوط نظامه في 8 كانون الأول الماضي، وفراره إلى
روسيا
التي منحته حق
اللجوء
والإقامة على أراضيها.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
بالصور.. أول ظهور لهانيبال القذافي بعد الإفراج عنه
12:14 | 2025-11-10
ضجة بعد تداول صورة توثق اسم حافظ الأسد على مئذنة الجامع الأموي
03:02 | 2025-10-12
بالصور.. أحدث ظهور للسيد مقتدى الصدر
11:31 | 2025-11-11
شاعرة تعلن تعرضها للسرقة وسط جدل كبير
09:06 | 2025-10-20
الاسد
سوريا
روسيا
الرئيس السوري بشار الأسد
السوري بشار الأسد
فلاديمير بوتين
السومرية نيوز
سومرية نيوز
بشار الأسد
لونا الشبل
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
صفقة عراقية أميركية متوقعة قد تغيّر قواعد اللعبة
محليات
28.82%
00:58 | 2025-12-13
صفقة عراقية أميركية متوقعة قد تغيّر قواعد اللعبة
00:58 | 2025-12-13
أمطار غزيرة لمنتصف الأسبوع القادم تتوسطها استراحة قصيرة
محليات
28.39%
01:06 | 2025-12-12
أمطار غزيرة لمنتصف الأسبوع القادم تتوسطها استراحة قصيرة
01:06 | 2025-12-12
مع بداية الأسبوع.. قفزة جديدة في أسعار الدولار بالعراق اليوم
اقتصاد
21.83%
02:41 | 2025-12-13
مع بداية الأسبوع.. قفزة جديدة في أسعار الدولار بالعراق اليوم
02:41 | 2025-12-13
عطلة في الأسبوع القادم.. حقيقة ذلك؟
محليات
20.96%
02:26 | 2025-12-12
عطلة في الأسبوع القادم.. حقيقة ذلك؟
02:26 | 2025-12-12
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-12
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
Celebrity
الفنان العراقي برهم - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-11
Celebrity
الفنان العراقي برهم - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-11
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:15 | 2025-12-11
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:15 | 2025-12-11
Live Talk
صناع المحتوى يفرضون حضورهم بقوة - Live Talk - الحلقة ١٧٩ | 2025
10:30 | 2025-12-11
Live Talk
صناع المحتوى يفرضون حضورهم بقوة - Live Talk - الحلقة ١٧٩ | 2025
10:30 | 2025-12-11
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
الأكثر مشاهدة
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-12
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
Celebrity
الفنان العراقي برهم - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-11
Celebrity
الفنان العراقي برهم - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-11
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:15 | 2025-12-11
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:15 | 2025-12-11
Live Talk
صناع المحتوى يفرضون حضورهم بقوة - Live Talk - الحلقة ١٧٩ | 2025
10:30 | 2025-12-11
Live Talk
صناع المحتوى يفرضون حضورهم بقوة - Live Talk - الحلقة ١٧٩ | 2025
10:30 | 2025-12-11
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
اخترنا لك
بسبب تصرف عنصري.. سحب لقلب ملكة جمال فنلندا
06:54 | 2025-12-13
4 هواتف آيفون جديدة في 2026
06:18 | 2025-12-13
غوغل تطلق ترجمة فورية باستخدام سماعات الرأس
05:06 | 2025-12-13
توقعات الأبراج ليوم 13 ديسمبر 2025: تغيّرات، مكاشفات، وفرص ذهبية بانتظار البعض!
02:30 | 2025-12-13
دعوى قضائية ضد "شات جي بي تي"
01:32 | 2025-12-13
فيلم أم كلثوم "الست" يُعرض حالياً في صالات السينما العراقية... ماذا قالت منى زكي للجمهور العراقي؟
07:59 | 2025-12-12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.