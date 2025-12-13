جدل كبير بعد ظهور بشار الأسد في روسيا (صورة)

وزعمت صفحات أن الصورة تُظهر الأسد وهو يرتدي نظارة شمسية وقبعة سوداء داخل إحدى حانات العاصمة .غير أن مصدر الصورة الأصلي تبيّن أنه صفحة ساخرة تحمل اسم "دخلك بتخرّف"، وهي صفحة معروفة بنشر أخبار مفبركة من وحي الخيال، وتؤكد أن جميع ما تنشره يندرج ضمن "خيال الكاتب".وربطت الصفحة، بأسلوب ساخر، بين الصورة المفبركة التي يظهر فيها وجه الأسد منتفخاً نسبياً، وبين تعليقات مسرّبة نُسبت إليه أخيراً مع مستشارته الإعلامية ، قال في أحدها إن الرئيس الروسي يخضع لعمليات تجميل.وأضافت الصفحة تعليقاً ساخراً مفاده أن "التسريبات الروسية التي رافقت الصورة زعمت أن الأسد لجأ إلى الجرّاح نفسه الذي يجري عمليات الفيلرز للرئيس ، وقد يكون ذلك مرتبطاً بالتعليقات التي أدلت بها لونا الشبل في الماضي، ما يدل على أن كلماتها لا تزال تعني الكثير للأسد بعد كل هذه السنوات التي مضت على وفاتها".ويُشار إلى أن لم يظهر علناً منذ سقوط نظامه في 8 كانون الأول الماضي، وفراره إلى التي منحته حق والإقامة على أراضيها.