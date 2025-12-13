غوغل تطلق ترجمة فورية باستخدام سماعات الرأس

وتستفيد الخدمة حالياً من قدرات "Gemini" المتقدمة لتحسين ترجمة العبارات ذات المعاني الدقيقة، بما يشمل المصطلحات والعبارات المحلية واللغة العامية.وطرح هذه الميزة سيكون ابتداءً من اليوم في تطبيق الترجمة على نظامي أندرويد وiOS، إضافة إلى الموقع الإلكتروني ومحرك بحث غوغل، على أن تتوفر في المرحلة الأولى في والهند عند الترجمة بين وما يقارب 20 لغة، بما في ذلك والعربية والصينية واليابانية والألمانية.وبالاعتماد على تقنية الصوت الأصلي لـ Gemini 2.5 Flash، سيحافظ مترجم غوغل على نبرة كل متحدث وتأكيده وإيقاعه لإنشاء ترجمات أكثر طبيعية وتسهيل متابعة المتحدثين وماذا قالوا.وتشمل حالات الاستخدام التحدث بلغة مختلفة، أو الاستماع إلى أو محاضرة أثناء السفر، أو مشاهدة برنامج تلفزيوني أو فيلم بلغة أخرى، حيث يتيح التطبيق للمستخدم، بعد إقران سماعات الرأس، ثم النقر على خيار "الترجمة المباشرة" في أسفل الواجهة، مع إمكانية تحديد اللغة أو ضبط التطبيق على "الكشف" ثم "بدء"، لتظهر الترجمة النصية عبر واجهة ملء الشاشة.وتتوفر هذه الميزة حالياً بنسخة تجريبية متاحة لتطبيق ترجمة غوغل على نظام أندرويد في الولايات المتحدة والمكسيك والهند، وتعمل مع أي سماعات رأس، كما تدعم أكثر من 70 لغة، في وقت تواصل فيه غوغل العمل على تحسين النموذج وتجربة المستخدم، على أن تتوفر هذه النسخة لتطبيق iOS وفي المزيد من الدول خلال عام 2026.وفي السياق ذاته، تتضمن التحديثات الأخيرة ميزات لتعلم اللغة التي أُضيفت في آب الماضي، تبدأ بتحسين التغذية الراجعة أثناء ممارسة التحدث، ومع تشجيع الاستخدام المستمر ستعمل غوغل على تتبع عدد أيام الاستخدام.كما ستتوفر هذه الإمكانية أيضاً في والهند والسويد وتايوان ضمن توسعات تشمل 20 دولة.