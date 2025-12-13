الصفحة الرئيسية
مصر.. انفجار وانهيار عقار في الجيزة
غوغل تطلق ترجمة فورية باستخدام سماعات الرأس
منوعات
2025-12-13 | 05:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية نيوز
– منوعات
من المقرر ان تطلق خدمة ترجمة غوغل مجموعة من الميزات الجديدة المدعومة بتقنيات Gemini، من بينها الترجمة الفورية باستخدام سماعات الرأس.
وتستفيد الخدمة حالياً من قدرات "Gemini" المتقدمة لتحسين ترجمة العبارات ذات المعاني الدقيقة، بما يشمل المصطلحات والعبارات المحلية واللغة العامية.
وطرح هذه الميزة سيكون ابتداءً من اليوم في تطبيق الترجمة على نظامي أندرويد وiOS، إضافة إلى الموقع الإلكتروني ومحرك بحث غوغل، على أن تتوفر في المرحلة الأولى في
الولايات المتحدة
والهند عند الترجمة بين
الإنجليزية
وما يقارب 20 لغة، بما في ذلك
الإسبانية
والعربية والصينية واليابانية والألمانية.
وبالاعتماد على تقنية الصوت الأصلي لـ Gemini 2.5 Flash، سيحافظ مترجم غوغل على نبرة كل متحدث وتأكيده وإيقاعه لإنشاء ترجمات أكثر طبيعية وتسهيل متابعة المتحدثين وماذا قالوا.
وتشمل حالات الاستخدام التحدث بلغة مختلفة، أو الاستماع إلى
خطاب
أو محاضرة أثناء السفر، أو مشاهدة برنامج تلفزيوني أو فيلم بلغة أخرى، حيث يتيح التطبيق للمستخدم، بعد إقران سماعات الرأس، ثم النقر على خيار "الترجمة المباشرة" في أسفل الواجهة، مع إمكانية تحديد اللغة أو ضبط التطبيق على "الكشف" ثم "بدء"، لتظهر الترجمة النصية عبر واجهة ملء الشاشة.
وتتوفر هذه الميزة حالياً بنسخة تجريبية متاحة لتطبيق ترجمة غوغل على نظام أندرويد في الولايات المتحدة والمكسيك والهند، وتعمل مع أي سماعات رأس، كما تدعم أكثر من 70 لغة، في وقت تواصل فيه غوغل العمل على تحسين النموذج وتجربة المستخدم، على أن تتوفر هذه النسخة لتطبيق iOS وفي المزيد من الدول خلال عام 2026.
وفي السياق ذاته، تتضمن التحديثات الأخيرة ميزات لتعلم اللغة التي أُضيفت في آب الماضي، تبدأ بتحسين التغذية الراجعة أثناء ممارسة التحدث، ومع تشجيع الاستخدام المستمر ستعمل غوغل على تتبع عدد أيام الاستخدام.
كما ستتوفر هذه الإمكانية أيضاً في
ألمانيا
والهند والسويد وتايوان ضمن توسعات تشمل 20 دولة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
بـ20 لغة.. واتساب يطلق ميزة الترجمة الفورية للمحادثات
01:55 | 2025-09-24
غوغل تطلق ميزة جديدة تمكن الشركات من مراقبة الرسائل !
05:28 | 2025-12-02
غوغل تطلق برنامجاً إلزامياً للتحقق يخص أندرويد
15:52 | 2025-11-14
الاعرجي يشيد بدور الخارجية في ترجمة سياسة الانفتاح مع الملفات الدولية الحساسة بحكمة
11:24 | 2025-10-26
غوغل
ترجمة
الولايات المتحدة
السومرية نيوز
سومرية نيوز
الإنجليزية
الإسبانية
السومرية
ألمانيا
اليابان
