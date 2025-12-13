4 هواتف آيفون جديدة في 2026

ووفقًا للتقارير، فإن أحد هذه الهواتف قد يتم الإعلان عنه في وقت مبكر جدًا من العام، بينما ستتوزع الإصدارات الأخرى على مدار السنة.إطلاق مبكربحسب التسريبات، سيكون هاتف 17e أول الأجهزة التي ترى ، ومن المتوقع الكشف عنه خلال الربع الأول من 2026.ويُعد هذا الهاتف نسخة اقتصادية محدثة، تستهدف المستخدمين الباحثين عن تجربة آيفون بسعر أقل مقارنة بالإصدارات الرائدة.ومن المنتظر أن يأتي الهاتف بمعالج أحدث، مع تحسينات في تصميم الشاشة تشمل حواف أنحف، إضافة إلى تطويرات في الكاميرا الأمامية.وتشير التوقعات إلى أن سعر الهاتف قد يبدأ من نحو 599 دولارًا أمريكيًا، ما يجعله خيارًا مناسبًا لفئة واسعة من المستخدمين.طرازات بروفي خريف 2026، تتجه الأنظار إلى إطلاق هواتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، وهما الطرازان الأكثر تطورًا في تشكيلة أبل القادمة.ومن أبرز التحسينات المتوقعة استخدام معالج جديد يوفر أداءً أعلى وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة، إلى جانب تحسينات كبيرة في قدرات التصوير.كما تشير التقارير إلى تغييرات في تصميم آيفون، تشمل تقليل الحواف وربما اعتماد تقنيات أكثر تقدمًا لنظام التعرف على الوجه، ما يعزز تجربة الاستخدام ويمنح الهواتف مظهرًا أكثر حداثة.آيفون قابل للطيمن أبرز مفاجآت عام 2026 المحتملة، إطلاق أبل أول هاتف آيفون قابل للطي. ويُتوقع أن يأتي الجهاز بشاشة داخلية كبيرة وأخرى خارجية ، ليستهدف فئة المستخدمين المهتمين بالأجهزة المبتكرة متعددة الاستخدامات.ورغم عدم الإعلان الرسمي عن السعر، تشير التقديرات إلى أن الهاتف القابل للطي سيكون من الفئة مرتفعة الثمن، نظرًا للتقنيات الجديدة التي سيعتمدها.تغيّر في جدول الإطلاقفي المقابل، تشير المعلومات إلى أن هاتف iPhone 18 الأساسي قد لا يتم إطلاقه خلال 2026، مع احتمال تأجيله إلى عام 2027.ويعكس هذا الأمر تحولًا في استراتيجية أبل، حيث يبدو أنها تتجه إلى توزيع الإصدارات على مدار العام بدلًا من التركيز على حدث واحد فقط.وتشير هذه الخطط إلى أن عام 2026 قد يكون عامًا استثنائيًا في تاريخ آيفون، مع تنوع في الفئات وتوزيع زمني مختلف للإطلاق، ما يعكس سعي أبل إلى توسيع خياراتها وتعزيز حضورها في مختلف شرائح السوق.