4 هواتف آيفون جديدة في 2026

منوعات

2025-12-13 | 06:18
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
4 هواتف آيفون جديدة في 2026
39 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
تستعد شركة أبل لإطلاق أربعة طرازات جديدة من هواتف آيفون خلال عام 2026، في خطوة تُعد تغييرًا ملحوظًا في استراتيجية الإطلاق المعتادة للشركة.

ووفقًا للتقارير، فإن أحد هذه الهواتف قد يتم الإعلان عنه في وقت مبكر جدًا من العام، بينما ستتوزع الإصدارات الأخرى على مدار السنة.
إطلاق مبكر
بحسب التسريبات، سيكون هاتف iphone 17e أول الأجهزة التي ترى النور، ومن المتوقع الكشف عنه خلال الربع الأول من 2026.
ويُعد هذا الهاتف نسخة اقتصادية محدثة، تستهدف المستخدمين الباحثين عن تجربة آيفون بسعر أقل مقارنة بالإصدارات الرائدة.
ومن المنتظر أن يأتي الهاتف بمعالج أحدث، مع تحسينات في تصميم الشاشة تشمل حواف أنحف، إضافة إلى تطويرات في الكاميرا الأمامية.
وتشير التوقعات إلى أن سعر الهاتف قد يبدأ من نحو 599 دولارًا أمريكيًا، ما يجعله خيارًا مناسبًا لفئة واسعة من المستخدمين.
طرازات برو
في خريف 2026، تتجه الأنظار إلى إطلاق هواتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، وهما الطرازان الأكثر تطورًا في تشكيلة أبل القادمة.
ومن أبرز التحسينات المتوقعة استخدام معالج جديد يوفر أداءً أعلى وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة، إلى جانب تحسينات كبيرة في قدرات التصوير.
كما تشير التقارير إلى تغييرات في تصميم آيفون، تشمل تقليل الحواف وربما اعتماد تقنيات أكثر تقدمًا لنظام التعرف على الوجه، ما يعزز تجربة الاستخدام ويمنح الهواتف مظهرًا أكثر حداثة.
آيفون قابل للطي
من أبرز مفاجآت عام 2026 المحتملة، إطلاق أبل أول هاتف آيفون قابل للطي. ويُتوقع أن يأتي الجهاز بشاشة داخلية كبيرة وأخرى خارجية أصغر، ليستهدف فئة المستخدمين المهتمين بالأجهزة المبتكرة متعددة الاستخدامات.
ورغم عدم الإعلان الرسمي عن السعر، تشير التقديرات إلى أن الهاتف القابل للطي سيكون من الفئة مرتفعة الثمن، نظرًا للتقنيات الجديدة التي سيعتمدها.
تغيّر في جدول الإطلاق
في المقابل، تشير المعلومات إلى أن هاتف iPhone 18 الأساسي قد لا يتم إطلاقه خلال 2026، مع احتمال تأجيله إلى عام 2027.

ويعكس هذا الأمر تحولًا في استراتيجية أبل، حيث يبدو أنها تتجه إلى توزيع الإصدارات على مدار العام بدلًا من التركيز على حدث واحد فقط.
وتشير هذه الخطط إلى أن عام 2026 قد يكون عامًا استثنائيًا في تاريخ آيفون، مع تنوع في الفئات وتوزيع زمني مختلف للإطلاق، ما يعكس سعي أبل إلى توسيع خياراتها وتعزيز حضورها في مختلف شرائح السوق.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
Biotic
Play
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Play
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
Play
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-12
Play
نشرة ١٢ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-12
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-12
Play
العراق في دقيقة 12-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-12
علناً
Play
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
Play
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
Play
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان العراقي برهم - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-11
Play
الفنان العراقي برهم - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-11
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:15 | 2025-12-11
Play
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:15 | 2025-12-11
Live Talk
Play
Live Talk
صناع المحتوى يفرضون حضورهم بقوة - Live Talk - الحلقة ١٧٩ | 2025
10:30 | 2025-12-11
Play
صناع المحتوى يفرضون حضورهم بقوة - Live Talk - الحلقة ١٧٩ | 2025
10:30 | 2025-12-11
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
Play
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
