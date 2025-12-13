بسبب تصرف عنصري.. سحب لقلب ملكة جمال فنلندا

وأصدرت منطمة ملكة جمال فنلندا بياناً يوم الخميس 11 كانون الأول/ديسمبر، كشفت فيه عن الإجراءات التأديبية المتخذة بحق دزافس.وقد نُشر البيان على صفحة المسابقة على إنستغرام، وجاء بعد سلسلة من المنشورات الرسمية الأخرى بشأن صورة متداولة على نطاق واسع تظهر وهي تؤدي إيماءة عنصرية تجاه الآسيويين.وجاء في بيان المسابقة: "تم سحب لقب ملكة جمال فنلندا الذي كانت تحمله سارة دزافس اعتباراً من اليوم. هذا القرار لا يتعلق بقيمة الشخص الإنسانية، بل بالمسؤولية. عندما يتولى الفرد دوراً تمثيلياً والدولي، تصبح الأفعال والمسؤولية لا تنفصلان".قبل أيام من ذلك، تعاونت المنظمة مع دزافس لنشر اعتذار على إنستغرام. وقالت في منشورها الذي شاركته يوم الاثنين 8 كانون الأول/ديسمبر: "أدرك تماماً أن أفعالي سببت استياء لدى كثيرين وأنا آسفة جداً لذلك. أود أن أعتذر بشكل خاص لأولئك الذين تأثروا شخصياً بهذا الموقف. لم يكن هذا قصدي بأي شكل من الأشكال".وأضافت أنها تتحمل مسؤولية اللقب "في طريقة حديثي وتصرفي وكيف يمكن لأفعالي أن تؤثر على الناس"، مشيرة إلى أنها مثلت بلادها على المستوى الدولي الشهر الماضي في .