الكشف عن نصيحة "ثمينة" للوقاية من الإنفلونزا

وأوضحت الطبيبة صوفي نيوتن أن النوم المنتظم ولساعات كافية يُعد عاملاً أساسياً في تقوية الجهاز والحد من خطر الإصابة بالعدوى.واستندت في ذلك إلى دراسة علمية تعرّض خلالها متطوعون لفيروس الزكام، حيث أظهرت النتائج أن من ينامون أقل من سبع ساعات ليلاً ترتفع احتمالية إصابتهم بنزلات البرد إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بمن ينامون ثماني ساعات أو أكثر.ولم تقتصر النتائج على عدد ساعات النوم فقط، بل كشفت أيضاً أن الأشخاص الذين يعانون من نوم متقطع كانوا أكثر عرضة للإصابة بأعراض البرد بمعدل يصل إلى خمسة أضعاف ونصف، حتى بعد الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى مثل العمر، والتوتر، واستهلاك الكحول، والوزن، بحسب ما أورده موقع «ميرور».وبيّنت نيوتن أن الجهاز المناعي ينشط بشكل ملحوظ أثناء النوم، إذ يقوم الجسم بإنتاج السيتوكينات وبناء الخلايا المناعية والأجسام المضادة التي تحارب الفيروسات. وأضافت أن قلة النوم تعني نقص هذه الدفاعات الطبيعية، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.وأشارت إلى أن زيادة مدة النوم اليومية بمقدار 15 إلى 30 دقيقة فقط قد تُسهم في تعزيز المناعة بشكل واضح. كما نصحت باتباع مجموعة من العادات البسيطة، من أبرزها:الالتزام بموعد ثابت للنوم يومياًخفض الإضاءة قبل النوم بساعةالحفاظ على درجة حرارة معتدلة ومائلة للبرودة في النومإبعاد الهواتف والأجهزة الإلكترونية عن السريروأكدت الطبيبة أن فوائد النوم المنتظم لا تقتصر على الوقاية من الفيروسات، بل تمتد لتشمل تحسين النفسية، وتقوية الذاكرة، وتعزيز الصحة العامة.وفي سياق صحي ذي صلة، حذّر الدكتور سوراج كوكاديا من عادة النوم على البطن، موضحاً أنها قد تزيد من خطر الإصابة بالتهاب الغضروف الضلعي، وهو التهاب يصيب المنطقة التي تربط الأضلاع بعظمة القص.وأشار إلى أن الضغط المستمر على أثناء النوم لفترات طويلة قد يؤدي إلى تهيّج المفاصل، لا سيما عند تزامنه مع وضعيات جلوس خاطئة أو حمل أوزان ثقيلة خلال النهار، واصفاً ذلك بأنه «البيئة المثالية» لحدوث هذا النوع من الالتهابات.