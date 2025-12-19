بالفيديو.. غزارة الأمطار تؤدي إلى غرق شوارع دبي



ـ منوعات



أدت غزارة الأمطار التي شهدتها الإمارات إلى غرق أغلب شوارع دبي.





وأظهرت مشاهد مصورة غرق أغلب شوارع دبي، ودخول المياه إلى الشركات، وغرق السيارات المدنية.