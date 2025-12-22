اليك ابرز الهواتف الذكية التي اطلقت خلال عام 2025

وبحسب موقع البوابة التقنية، تاليًا أبرز الهواتف الرائدة التي أُطلقت خلال عام 2025، وتميزت بمواصفات متقدمة:هاتف سامسونغ Galaxy S25يأتي هاتف Galaxy S25 بتصميم أنيق وخفيف الوزن، ويدعم مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، ويضم شاشة Dynamic LTPO AMOLED 2X بقياس 6.2 بوصات، وبدقة 2340×1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع؛ مما يوفر وضوحًا ممتازًا تحت أشعة الشمس.ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite For Galaxy القوي، والمُصمم خصوصًا لهواتف سامسونغ، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 غيغابايت، مع ذاكرة تخزين تصل سعتها إلى 512 غيغابايت.كما يأتي الهاتف مع كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الرئيسية بدقة قدرها 50 ميغابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميغابكسل، ويدعم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 8K.ويحتوي الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 4000 في الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، واللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا.هاتف سامسونغ Galaxy S25 Ultraيُعد Galaxy S25 Ultra أقوى هاتف أطلقته سامسونغ في 2025، ويجمع بين الأداء السريع والقوي، وتقنيات التصوير المتقدمة، ويدعم مجموعة واسعة من مزايا المدمجة في النظام لتحسين تجربة الاستخدام داخل التطبيقات المختلفة.ويأتي الهاتف مع قلم S Pen مدمج، ويضم شاشة بمقاس قدره 6.9 بوصات، وبدقة قدرها 3120 × 1440 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.ويعمل Galaxy S25 Ultra بإصدار خاص من معالج Snapdragon 8 Elite، يُسمى (Snapdragon 8 Elite for Galaxy)، وهو معالج ثماني النوى، ومُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر، ويتمتع بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، ويقدم أداءً فائق القوة.ويأتي الهاتف مع سعة تصل إلى 16 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل إلى واحد؛ مما يضمن أداءً سريعًا وتجربة استخدام سلسة في الألعاب والمهام الثقيلة.ويتميز هذا الهاتف بنظام تصوير احترافي يتضمن كاميرا خلفية رباعية العدسات؛ الرئيسية بدقة 200 ميغابكسل، بالإضافة إلى عدستين للتكبير البصري، وعدسة فائقة الاتساع.ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة تبلغ 5000 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 45 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا.هاتف آيفون 17 بروهاتف آيفون 17 برو ماكس هو أحدث وأقوى هواتف آبل، ويتميز بشاشة LTPO Super Retina XDR OLED كبيرة بقياس 6.9 بوصات، وبدقة تبلغ 2868×1320 بكسلًا مع دعم تقنية ProMotion ، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وسطوع يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع.ويعمل الهاتف بمعالج Apple A19 Pro الجديد، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين بسعة تصل إلى 2 تيرابايت.وبفضل هذا المعالج يقدم هاتف آيفون 17 برو ماكس أداءً استثنائيًا يتفوق على الجيل السابق بنسبة تصل إلى 40%، مما يجعله مثاليًا للألعاب، وتحرير مقاطع الفيديو، وتشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة بسلاسة.ويمتاز الهاتف بقدرات تصوير احترافية، ويُعد من أبرز الهواتف المناسبة لمنشئي المحتوى وهواة التصوير الفوتوغرافي وتسجيل مقاطع الفيديو، ويضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 48 ميغابكسل لكل عدسة، وكاميرا أمامية بدقة 18 ميغابكسل، وتدعم مزية Center Stage للتأطير الذكي.ويحتوي هاتف آيفون 17 برو ماكس على بطارية بسعة 4832 ميلي أمبير في الساعة في الإصدارات المزودة بفتحة شريحة SIM فعلية، وتبلغ السعة 5088 ميلي أمبير في الساعة في الإصدارات التي تدعم الشريحة الإلكترونية eSIM فقط.هاتف Airهاتف iPhone Air هو أحدث هاتف ذكي من أبل، وهو أخف وأنحف جهاز في تاريخ أبل، إذ يبلغ سُمكه قرابة 5.6 ملم ويزن 165 غرامًا.يضم الهاتف شاشة Super Retina XDR OLED بقياس قدره 6.5 بوصات، وبدقة تبلغ 2736×1260 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا مع دعم تقنية ProMotion وسطوع يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع.ويعمل iPhone Air بمعالج Apple A19 Pro القوي، ويضم ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها إلى تيرابايت واحد.ويمتاز الهاتف بأداء سريع وسلس وفائق القوة يجعله مثاليًا للمهام الثقيلة، مثل: تحرير مقاطع الفيديو، وتعدد المهام، واللعب بألعاب الفيديو الكثيفة، كما أنه مثالي لبث المحتوى المرئي، وتصفح التطبيقات والويب.ويضم الهاتف كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة 48 ميغابكسل من نوع Fusion، تتمتع بأداء يعادل أربع عدسات احترافية، وتدعم أطوالًا بؤرية متعددة تتراوح بين 28 ملم و35 ملم.كما يضم كاميرا أمامية بدقة 18 ميغابكسل مع دعم خاصية Center Stage للحفاظ على موضوع الفيديو الرئيسي في الوسط.ويحتوي هاتف iPhone Air على بطارية تبلغ سعتها 3149 ميلي أمبير في الساعة، ويمكن شحنه سلكيًا أو لاسلكيًا حتى نسبة تبلغ 50% خلال نصف ساعة.هاتف Galaxy S25 Edgeيُعدّ Galaxy S25 Edge أحدث طراز في سلسلة Galaxy S25، وأهم ما يميّزه تصميمه النحيف والخفيف؛ إذ يأتي بسُمك يبلغ 5.8 ملم، ويزن نحو 163 غرامًا؛ مما يجعله من أنحف الهواتف الرائدة المتوفرة في السوق.ويضم الهاتف شاشة بمقاس 6.7 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ويعمل بإصدار خاص من معالج (Snapdragon 8 Elite) الجديد من كوالكوم، الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر.ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل إلى 512 غيغابايت.وفيما يتعلق بالتصوير، يضم الهاتف كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة 200 ميغابكسل، والثانية بدقة 12 ميغابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 12 ميغابكسل.ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 3900 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا.هاتف Google Pixel 10 Pro XLهاتف Pixel 10 Pro XL هو أحد أبرز الهواتف التي أطلقتها غوغل في عام 2025، ويتميّز بشاشة كبيرة من نوع LTPO OLED بقياس 6.8 بوصات، تمتاز بدقة عالية، وسطوع يصل إلى 3300 شمعة في المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.ويعمل الهاتف بمعالج Tensor G5 الجديد من غوغل، ويأتي مع 16 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها إلى تيرابايت واحد، ويمتاز بالأداء القوي، ويعمل بنظام أندرويد 16.ويأتي الهاتف مع نظام تصوير متطور، ويتضمن كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الرئيسية بدقة 50 ميغابكسل، ويدعم تقنيات تصوير متقدّمة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصور ومقاطع الفيديو.كما يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5200 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 45 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا.هاتف Pura 80 Ultraهاتف Pura 80 Ultra هو من أبرز الهواتف الرائدة التي أطلقت في عام 2025، ويتميز بشاشة ممتازة وأداء قوي وقدرات تصوير متقدمة.ويضم الهاتف شاشة LTPO OLED يبلغ حجمها 6.8 بوصات، وتمتاز بدقة عالية وتدعم معدل تحديث ديناميكيًا يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع.ويعمل الهاتف بمعالج Kirin 9020 القوي، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 16 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل إلى تيرابايت واحد، ويمتاز بالأداء السلس والقدرة على تشغيل التطبيقات والألعاب بكفاءة.ويضم الهاتف كاميرا رباعية العدسات، الرئيسية بدقة 50 ميغابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابكسل، ويتمتع بقدرات تصوير احترافية ويوفر صورًا عالية الجودة.كما يحتوي الهاتف على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5700 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 100 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 80 واطًا.هاتف Oppo Find X9 Proهاتف Oppo Find X9 Pro الجديد هو من أبرز الهواتف الرائدة التي أطلقت عام 2025 ويجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي والمواصفات المتقدمة.ويضم الهاتف شاشة LTPO AMOLED كبيرة بمقاس قدره 6.78 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، مع دعم تقنيتي +HDR10 و Dolby Vision، وتمتاز بسطوع يصل إلى 3600 شمعة في المتر المربع.كما يمتاز الهاتف بقدرته على معالجة المهام المتعددة بسلاسة بفضل معالج Dimensity 9500، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 16 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل إلى تيرابايت واحد.وفيما يتعلق بنظام التصوير، يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الرئيسية بدقة 50 ميغابكسل، والعدسة المقربة بدقة 200 ميغابكسل، والعدسة الفائقة الاتساع بدقة 50 ميغابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 50 ميغابكسل، مع دعم تسجيل الفيديو بدقة تصل إلى 4K.ويحتوي هاتف أوبو على بطارية كبيرة بسعة تبلغ 7500 ميلي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 80 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا.