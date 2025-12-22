Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الأهلي يقسو على الشرطة في دوري أبطال آسيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

اليك ابرز الهواتف الذكية التي اطلقت خلال عام 2025

منوعات

2025-12-22 | 10:15
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
اليك ابرز الهواتف الذكية التي اطلقت خلال عام 2025
63 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
شهد سوق الهواتف الذكية في العام 2025 منافسة بين كُبرى الشركات، التي كشفت عن مجموعة من الهواتف الرائدة الغنية بالتقنيات المتقدمة، سواء على صعيد الأداء، أو قدرات التصوير، أو مزايا الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إطلاق إصدارات بتصاميم نحيفة وخفيفة الوزن.

وبحسب موقع البوابة التقنية، تاليًا أبرز الهواتف الرائدة التي أُطلقت خلال عام 2025، وتميزت بمواصفات متقدمة:
هاتف سامسونغ Galaxy S25
يأتي هاتف Galaxy S25 بتصميم أنيق وخفيف الوزن، ويدعم مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، ويضم شاشة Dynamic LTPO AMOLED 2X بقياس 6.2 بوصات، وبدقة 2340×1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع؛ مما يوفر وضوحًا ممتازًا تحت أشعة الشمس.
ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite For Galaxy القوي، والمُصمم خصوصًا لهواتف سامسونغ، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 غيغابايت، مع ذاكرة تخزين تصل سعتها إلى 512 غيغابايت.
كما يأتي الهاتف مع كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الرئيسية بدقة قدرها 50 ميغابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميغابكسل، ويدعم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 8K.
ويحتوي الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 4000 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، واللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا.
هاتف سامسونغ Galaxy S25 Ultra
يُعد Galaxy S25 Ultra أقوى هاتف أطلقته سامسونغ في 2025، ويجمع بين الأداء السريع والقوي، وتقنيات التصوير المتقدمة، ويدعم مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة في النظام لتحسين تجربة الاستخدام داخل التطبيقات المختلفة.
ويأتي الهاتف مع قلم S Pen مدمج، ويضم شاشة بمقاس قدره 6.9 بوصات، وبدقة قدرها 3120 × 1440 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.
ويعمل Galaxy S25 Ultra بإصدار خاص من معالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite، يُسمى (Snapdragon 8 Elite for Galaxy)، وهو معالج ثماني النوى، ومُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر، ويتمتع بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، ويقدم أداءً فائق القوة.
ويأتي الهاتف مع سعة تصل إلى 16 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل إلى تيرابايت واحد؛ مما يضمن أداءً سريعًا وتجربة استخدام سلسة في الألعاب والمهام الثقيلة.
ويتميز هذا الهاتف بنظام تصوير احترافي يتضمن كاميرا خلفية رباعية العدسات؛ الرئيسية بدقة 200 ميغابكسل، بالإضافة إلى عدستين للتكبير البصري، وعدسة فائقة الاتساع.
ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة تبلغ 5000 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 45 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا.
هاتف آيفون 17 برو ماكس
هاتف آيفون 17 برو ماكس هو أحدث وأقوى هواتف آبل، ويتميز بشاشة LTPO Super Retina XDR OLED كبيرة بقياس 6.9 بوصات، وبدقة تبلغ 2868×1320 بكسلًا مع دعم تقنية ProMotion ، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وسطوع يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع.
ويعمل الهاتف بمعالج Apple A19 Pro الجديد، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين بسعة تصل إلى 2 تيرابايت.
وبفضل هذا المعالج يقدم هاتف آيفون 17 برو ماكس أداءً استثنائيًا يتفوق على الجيل السابق بنسبة تصل إلى 40%، مما يجعله مثاليًا للألعاب، وتحرير مقاطع الفيديو، وتشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة بسلاسة.
ويمتاز الهاتف بقدرات تصوير احترافية، ويُعد من أبرز الهواتف المناسبة لمنشئي المحتوى وهواة التصوير الفوتوغرافي وتسجيل مقاطع الفيديو، ويضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 48 ميغابكسل لكل عدسة، وكاميرا أمامية بدقة 18 ميغابكسل، وتدعم مزية Center Stage للتأطير الذكي.
ويحتوي هاتف آيفون 17 برو ماكس على بطارية بسعة 4832 ميلي أمبير في الساعة في الإصدارات المزودة بفتحة شريحة SIM فعلية، وتبلغ السعة 5088 ميلي أمبير في الساعة في الإصدارات التي تدعم الشريحة الإلكترونية eSIM فقط.
هاتف iphone Air
هاتف iPhone Air هو أحدث هاتف ذكي من أبل، وهو أخف وأنحف جهاز في تاريخ أبل، إذ يبلغ سُمكه قرابة 5.6 ملم ويزن 165 غرامًا.
يضم الهاتف شاشة Super Retina XDR OLED بقياس قدره 6.5 بوصات، وبدقة تبلغ 2736×1260 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا مع دعم تقنية ProMotion وسطوع يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع.
ويعمل iPhone Air بمعالج Apple A19 Pro القوي، ويضم ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها إلى تيرابايت واحد.
ويمتاز الهاتف بأداء سريع وسلس وفائق القوة يجعله مثاليًا للمهام الثقيلة، مثل: تحرير مقاطع الفيديو، وتعدد المهام، واللعب بألعاب الفيديو الكثيفة، كما أنه مثالي لبث المحتوى المرئي، وتصفح التطبيقات والويب.
ويضم الهاتف كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة 48 ميغابكسل من نوع Fusion، تتمتع بأداء يعادل أربع عدسات احترافية، وتدعم أطوالًا بؤرية متعددة تتراوح بين 28 ملم و35 ملم.
كما يضم كاميرا أمامية بدقة 18 ميغابكسل مع دعم خاصية Center Stage للحفاظ على موضوع الفيديو الرئيسي في الوسط.
ويحتوي هاتف iPhone Air على بطارية تبلغ سعتها 3149 ميلي أمبير في الساعة، ويمكن شحنه سلكيًا أو لاسلكيًا حتى نسبة تبلغ 50% خلال نصف ساعة.
هاتف Galaxy S25 Edge
يُعدّ Galaxy S25 Edge أحدث طراز في سلسلة Galaxy S25، وأهم ما يميّزه تصميمه النحيف والخفيف؛ إذ يأتي بسُمك يبلغ 5.8 ملم، ويزن نحو 163 غرامًا؛ مما يجعله من أنحف الهواتف الرائدة المتوفرة في السوق.
ويضم الهاتف شاشة بمقاس 6.7 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ويعمل بإصدار خاص من معالج (Snapdragon 8 Elite) الجديد من كوالكوم، الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر.
ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل إلى 512 غيغابايت.
وفيما يتعلق بالتصوير، يضم الهاتف كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة 200 ميغابكسل، والثانية بدقة 12 ميغابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 12 ميغابكسل.
ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 3900 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا.
هاتف Google Pixel 10 Pro XL
هاتف Pixel 10 Pro XL هو أحد أبرز الهواتف التي أطلقتها غوغل في عام 2025، ويتميّز بشاشة كبيرة من نوع LTPO OLED بقياس 6.8 بوصات، تمتاز بدقة عالية، وسطوع يصل إلى 3300 شمعة في المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.
ويعمل الهاتف بمعالج Tensor G5 الجديد من غوغل، ويأتي مع 16 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها إلى تيرابايت واحد، ويمتاز بالأداء القوي، ويعمل بنظام أندرويد 16.
ويأتي الهاتف مع نظام تصوير متطور، ويتضمن كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الرئيسية بدقة 50 ميغابكسل، ويدعم تقنيات تصوير متقدّمة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصور ومقاطع الفيديو.
كما يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5200 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 45 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا.
هاتف هواوي Pura 80 Ultra
هاتف Pura 80 Ultra هو من أبرز الهواتف الرائدة التي أطلقت في عام 2025، ويتميز بشاشة ممتازة وأداء قوي وقدرات تصوير متقدمة.
ويضم الهاتف شاشة LTPO OLED يبلغ حجمها 6.8 بوصات، وتمتاز بدقة عالية وتدعم معدل تحديث ديناميكيًا يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع.
ويعمل الهاتف بمعالج Kirin 9020 القوي، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 16 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل إلى تيرابايت واحد، ويمتاز بالأداء السلس والقدرة على تشغيل التطبيقات والألعاب بكفاءة.
ويضم الهاتف كاميرا رباعية العدسات، الرئيسية بدقة 50 ميغابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابكسل، ويتمتع بقدرات تصوير احترافية ويوفر صورًا عالية الجودة.
كما يحتوي الهاتف على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5700 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 100 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 80 واطًا.
هاتف Oppo Find X9 Pro
هاتف Oppo Find X9 Pro الجديد هو من أبرز الهواتف الرائدة التي أطلقت عام 2025 ويجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي والمواصفات المتقدمة.
ويضم الهاتف شاشة LTPO AMOLED كبيرة بمقاس قدره 6.78 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، مع دعم تقنيتي +HDR10 و Dolby Vision، وتمتاز بسطوع يصل إلى 3600 شمعة في المتر المربع.
كما يمتاز الهاتف بقدرته على معالجة المهام المتعددة بسلاسة بفضل معالج mediatek Dimensity 9500، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 16 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل إلى تيرابايت واحد.
وفيما يتعلق بنظام التصوير، يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الرئيسية بدقة 50 ميغابكسل، والعدسة المقربة بدقة 200 ميغابكسل، والعدسة الفائقة الاتساع بدقة 50 ميغابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 50 ميغابكسل، مع دعم تسجيل الفيديو بدقة تصل إلى 4K.
ويحتوي هاتف أوبو على بطارية كبيرة بسعة تبلغ 7500 ميلي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 80 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-22
Play
نشرة ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-22
Play
العراق في دقيقة 22-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-22
Live Talk
Play
Live Talk
الترحال بعدسة مصور محترف - Live Talk - الحلقة ١٨٦ | 2025
10:30 | 2025-12-22
Play
الترحال بعدسة مصور محترف - Live Talk - الحلقة ١٨٦ | 2025
10:30 | 2025-12-22
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-22
Play
منطقة الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-22
من الأخير
Play
من الأخير
الكتـ ائب والنجـ باء ترفضان صك الدولة - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-21
Play
الكتـ ائب والنجـ باء ترفضان صك الدولة - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-21
عشرين
Play
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
Play
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
رحال
Play
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
Play
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
Biotic
Play
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Play
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
Play
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
الهوا الك
Play
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
Play
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-22
Play
نشرة ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-22
Play
العراق في دقيقة 22-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-22
Live Talk
Play
Live Talk
الترحال بعدسة مصور محترف - Live Talk - الحلقة ١٨٦ | 2025
10:30 | 2025-12-22
Play
الترحال بعدسة مصور محترف - Live Talk - الحلقة ١٨٦ | 2025
10:30 | 2025-12-22
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-22
Play
منطقة الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-22
من الأخير
Play
من الأخير
الكتـ ائب والنجـ باء ترفضان صك الدولة - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-21
Play
الكتـ ائب والنجـ باء ترفضان صك الدولة - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-21
عشرين
Play
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
Play
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
رحال
Play
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
Play
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
Biotic
Play
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Play
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
Play
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
الهوا الك
Play
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
Play
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19

اخترنا لك
ماذا يحدث لمعدتك عند تناول الفشار يوميا؟
13:16 | 2025-12-22
هل دخلنا عصر الطقس المتطرف الدائم بعد كوارث 2025؟.. اليكم الاجابة
11:20 | 2025-12-22
أطعمة تعطل امتصاص مكملات الحديد في الشتاء.. هل تعرفها؟
10:00 | 2025-12-22
الاكتئاب والخرف علاقة متينة تفصلها هذه العلامات
08:22 | 2025-12-22
في 2026.. هاتفك الذكي سيتحول إلى "منصة رقمية" تدير حياتك
13:27 | 2025-12-21
تقرير جديد: النيكوتين يدق ناقوس الخطر
10:15 | 2025-12-21

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.