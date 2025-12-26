إعدادات لا تتجاهلها قبل أن تسلّم طفلك "آيباد"

ومع تزايد الاعتماد على الأجهزة اللوحية في المدارس والمنزل، أصبح من الضروري أن يعرف الآباء كيفية إعداد جهاز آيباد بطريقة تضمن سلامة الأطفال وحماية خصوصيتهم.ولحسن الحظ، يوفر نظام "iPadOS" من شركة أبل مجموعة من الأدوات المدمجة التي تمكّن الآباء من التحكم في المحتوى وتحديد أوقات الاستخدام، بالإضافة إلى مراقبة نشاط الأطفال عبر الجهاز.وتساعد هذه الأدوات في الحد من مخاطر التعرض للمحتوى غير المناسب، وضبط سلوك الاستخدام الرقمي للأطفال بشكل فعال.وأول خطوة في إعداد آيباد لطفلك هي إنشاء Apple ID خاص به.ويوفر ذلك إمكانية التحكم بالمحتوى والتطبيقات عبر ميزة المشاركة العائلية Family Sharing، كما يضمن تخصيص حساب الطفل بطريقة مناسبة لسنّه.ويمكن للآباء إنشاء حساب الطفل من خلال الإعدادات على جهازهم عبر الإعدادات، ثم إدخال بيانات الطفل ومنحه الموافقة الأبوية.وإذا كان الطفل يمتلك حساب أبل بالفعل، يمكن دعوته للانضمام إلى مجموعة المشاركة العائلية من إعدادات Family ، ما يتيح لك إدارة إعدادات الرقابة والتطبيقات بشكل مركزي.وتعتبر المشاركة العائلية نقطة محورية في إدارة iPad الخاص بالطفل، إذ تسمح للوالدين بالتحكم في مشتريات التطبيقات، التخزين المشترك، وتتبع الموقع عند الحاجة.ومن ضمن المزايا أيضًا خاصية Ask to Buy التي تطلب موافقة قبل تنزيل أي تطبيق أو إجراء عملية شراء من المتجر، مما يمنع النفقات غير المرغوبة أو صلاحيات غير مناسبة.وتتيح أداة Screen Time للآباء مراقبة استخدام الطفل للجهاز، وتعيين حدود زمنية يومية لفتحه أو تطبيقات محددة. ويمكن الوصول إلى هذه الأداة عبر الإعدادات، ثم اختيار This is My Child’s iPad لإنشاء رمز مرور خاص بالرقابة الأسرية يمنع الطفل من تغيير القيود دون إذن.وتتيح Screen Time أيضًا إعداد فترات التوقّف لحظر التطبيقات غير الأساسية أثناء ساعات النوم أو الواجبات، وتحديد حدود للتطبيقات مثل الألعاب أو الشبكات الاجتماعية، فضلاً عن تحديد جهات الاتصال المسموح بها للتواصل خلال أوقات معينة.ويوفر iPad مزيدًا من التحكم عبر Content & Privacy Restrictions داخل إعدادات Screen Time، يمكن من خلالها منع تثبيت أو حذف التطبيقات، حظر الاشتراكات داخل التطبيقات، وتصفية المحتوى بحسب العمر، مثل: الموسيقى، والفيديوهات، والكتب.وكما يمكن تحديد المواقع المسموحة أو المحجوبة على سفاري، ما يقي الطفل من الوصول إلى محتوى غير ملائم. وهذا القسم يشمل أيضًا إدارة الأذونات المتعلقة بالكاميرا، الموقع، والميكروفون، ما يزيد من حماية خصوصية الطفل أثناء استخدام التطبيقات.وبالإضافة إلى الرقابة الأساسية، يمكن للآباء استخدام ميزة Communication Safety التي تكشف الصور الحساسة في الرسائل وتقوم بطمسها وطلب توجيهات قبل مشاهدتها.كما يمكن أيضًا تفعيل الوصول الموجّه Guided Access لتقييد الطفل على تطبيق واحد أثناء التعليم أو الترفيه، ما يمنع التنقل غير المقصود إلى تطبيقات أخرى.ويشدد الخبراء على أهمية مراجعة إعدادات الرقابة بشكل دوري والتأكد من تحديث آيباد إلى أحدث إصدار من iPadOS، إذ تضيف أبل باستمرار أدوات وتحسينات جديدة لحماية الأطفال كما يزداد استخدامهم للأجهزة الذكية.