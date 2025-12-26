Alsumaria Tv
LIVE
إعدادات لا تتجاهلها قبل أن تسلّم طفلك "آيباد"

منوعات

2025-12-26 | 04:34
إعدادات لا تتجاهلها قبل أن تسلّم طفلك &quot;آيباد&quot;
السومرية نيوز- منوعات
مع تحول الأجهزة اللوحية إلى جزء أساس من حياة الأطفال اليومية، سواء في التعليم أو الترفيه، يواجه الآباء تحديًا متزايدًا في ضمان استخدام آمن ومتوازن لهذه التكنولوجيا.

ومع تزايد الاعتماد على الأجهزة اللوحية في المدارس والمنزل، أصبح من الضروري أن يعرف الآباء كيفية إعداد جهاز آيباد بطريقة تضمن سلامة الأطفال وحماية خصوصيتهم.
ولحسن الحظ، يوفر نظام "iPadOS" من شركة أبل مجموعة من الأدوات المدمجة التي تمكّن الآباء من التحكم في المحتوى وتحديد أوقات الاستخدام، بالإضافة إلى مراقبة نشاط الأطفال عبر الجهاز.
وتساعد هذه الأدوات في الحد من مخاطر التعرض للمحتوى غير المناسب، وضبط سلوك الاستخدام الرقمي للأطفال بشكل فعال.
وأول خطوة في إعداد آيباد لطفلك هي إنشاء Apple ID خاص به.
ويوفر ذلك إمكانية التحكم بالمحتوى والتطبيقات عبر ميزة المشاركة العائلية Family Sharing، كما يضمن تخصيص حساب الطفل بطريقة مناسبة لسنّه.
ويمكن للآباء إنشاء حساب الطفل من خلال الإعدادات على جهازهم عبر الإعدادات، ثم إدخال بيانات الطفل ومنحه الموافقة الأبوية.
وإذا كان الطفل يمتلك حساب أبل بالفعل، يمكن دعوته للانضمام إلى مجموعة المشاركة العائلية من إعدادات Family ، ما يتيح لك إدارة إعدادات الرقابة والتطبيقات بشكل مركزي.
وتعتبر المشاركة العائلية نقطة محورية في إدارة iPad الخاص بالطفل، إذ تسمح للوالدين بالتحكم في مشتريات التطبيقات، التخزين المشترك، وتتبع الموقع عند الحاجة.
ومن ضمن المزايا أيضًا خاصية Ask to Buy التي تطلب موافقة الوالدين قبل تنزيل أي تطبيق أو إجراء عملية شراء من المتجر، مما يمنع النفقات غير المرغوبة أو صلاحيات غير مناسبة.
وتتيح أداة Screen Time للآباء مراقبة استخدام الطفل للجهاز، وتعيين حدود زمنية يومية لفتحه أو تطبيقات محددة. ويمكن الوصول إلى هذه الأداة عبر الإعدادات، ثم اختيار This is My Child’s iPad لإنشاء رمز مرور خاص بالرقابة الأسرية يمنع الطفل من تغيير القيود دون إذن.
وتتيح Screen Time أيضًا إعداد فترات التوقّف لحظر التطبيقات غير الأساسية أثناء ساعات النوم أو الواجبات، وتحديد حدود للتطبيقات مثل الألعاب أو الشبكات الاجتماعية، فضلاً عن تحديد جهات الاتصال المسموح بها للتواصل خلال أوقات معينة.
ويوفر iPad مزيدًا من التحكم عبر Content & Privacy Restrictions داخل إعدادات Screen Time، يمكن من خلالها منع تثبيت أو حذف التطبيقات، حظر الاشتراكات داخل التطبيقات، وتصفية المحتوى بحسب العمر، مثل: الموسيقى، والفيديوهات، والكتب.
وكما يمكن تحديد المواقع المسموحة أو المحجوبة على سفاري، ما يقي الطفل من الوصول إلى محتوى غير ملائم. وهذا القسم يشمل أيضًا إدارة الأذونات المتعلقة بالكاميرا، الموقع، والميكروفون، ما يزيد من حماية خصوصية الطفل أثناء استخدام التطبيقات.
وبالإضافة إلى الرقابة الأساسية، يمكن للآباء استخدام ميزة Communication Safety التي تكشف الصور الحساسة في الرسائل وتقوم بطمسها وطلب توجيهات قبل مشاهدتها.
كما يمكن أيضًا تفعيل الوصول الموجّه Guided Access لتقييد الطفل على تطبيق واحد أثناء التعليم أو الترفيه، ما يمنع التنقل غير المقصود إلى تطبيقات أخرى.
ويشدد الخبراء على أهمية مراجعة إعدادات الرقابة بشكل دوري والتأكد من تحديث آيباد إلى أحدث إصدار من iPadOS، إذ تضيف أبل باستمرار أدوات وتحسينات جديدة لحماية الأطفال كما يزداد استخدامهم للأجهزة الذكية.
أحدث الحلقات
عشرين
Play
عشرين
محكمة التمييز .. قرن من الاجتهاد والتجدد - عشرين م٤ - الحلقة ٤٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-25
Play
محكمة التمييز .. قرن من الاجتهاد والتجدد - عشرين م٤ - الحلقة ٤٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-25
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
Play
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل تميم التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-25
Play
الممثل تميم التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-25
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:30 | 2025-12-25
Play
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:30 | 2025-12-25
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-25
Play
نشرة ٢٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-25
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-25
Play
العراق في دقيقة 25-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-25
Live Talk
Play
Live Talk
الدراجة النارية أسلوب حياة للرحالة - Live Talk - الحلقة ١٨٩ | 2025
10:30 | 2025-12-25
Play
الدراجة النارية أسلوب حياة للرحالة - Live Talk - الحلقة ١٨٩ | 2025
10:30 | 2025-12-25
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-25
Play
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-25
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
النفايات… ليست مجرد قمامة! - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣١ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-23
Play
النفايات… ليست مجرد قمامة! - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣١ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-23
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار تائه بين الســ.لاح والرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-23
Play
الإطار تائه بين الســ.لاح والرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-23
الأول من نوعه منذ "كورونا".. الصحة العالمية تطلق "صافرة إنذار" بسبب فيروس MERS-CoV
06:40 | 2025-12-26
مدعي النبوة والطوفان يقتني سيارة فارهة.. هل أوحى له مؤسس شركة مرسيدس؟
10:45 | 2025-12-25
اكتشاف يساعد القلب على مقاومة الشيخوخة.. العصب المبهم
10:40 | 2025-12-25
هل يمكن تتبع السيارة عبر أبل كاربلاي؟
12:19 | 2025-12-24
التطبيق الأكثر تحميلاً على متجر Galaxy
11:50 | 2025-12-24
في النجف.. سائق يصطدم بـ "جمل" على شارع المطار
06:36 | 2025-12-24

