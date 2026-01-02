لهذا السبب..تراجع مبيعات BYD عند أدنى مستوياتها خلال 2025

وأظهرت إفصاحات للشركة في البورصة، أن إجمالي مبيعات "بي.واي.دي" تراجع بنسبة 18.3 بالمئة على أساس سنوي في ، مواصلاً الانخفاض للشهر الرابع على التوالي، ومسجلاً أكبر هبوط شهري منذ نحو عامين.وعلى أساس سنوي، زادت المبيعات 7.73 بالمئة إلى 4.6 مليون مركبة، محققة بذلك هدف الإنتاج المخفض الذي سبق أن أعلنت عنه.وكانت "بي.واي.دي" قد خفضت هدف مبيعاتها لعام 2025 بنسبة 16 بالمئة، على خلفية ضعف الطلب في السوق المحلية منذ يوليو، وسط منافسة متزايدة من شركات صينية أخرى، من بينها " " و"ليب موتور"، خصوصاً في فئة السيارات الاقتصادية.