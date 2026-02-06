الصفحة الرئيسية
فيديوهات
تحذير من اضطرابات مغناطيسية للأرض بسبب توهجات شمسية
منوعات
2026-02-06 | 07:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
61 شوهد
حذر خبراء فلك وعلوم
الفضاء
من احتمالية تعرض الأرض لاضطرابات مغناطيسية خلال الأيام المقبلة، نتيجة نشاط شمسي متصاعد تسببت فيه عدة توهجات قوية على سطح الشمس.
وأوضح مختصو
مختبر
النشاط الشمسي بمعهد بحوث
الفضاء
التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن الأرض قد تشهد تأثيرات طفيفة على المجال المغناطيسي، رغم تسجيل 5 توهجات شديدة من أشعة إكس، وحوالي 50 توهجًا من الفئة M خلال الأيام الثلاثة الأولى من فبراير/ شباط.
وأشار العلماء إلى أن التوهجات الأخيرة، بالرغم من قوتها، لم تصدر كتلاً إكليلية كبيرة نحو الأرض، وهو العامل الأساسي وراء نشوء العواصف المغناطيسية القوية.
ومع ذلك، فإن الحواف الخارجة من تيارات البلازما السابقة قد تؤثر على المجال المغناطيسي لكوكبن
ا بشكل محدود.
وذكر الخبراء أن المنطقة الشمسية النشطة رقم 4366 تواصل توسعها، مسجلة حجمًا هائلًا ونشاطًا متزايدًا، ما يجعلها ضمن المناطق الأكثر تأثيرًا على الأرض خلال الأيام المقبلة.
وبحسب سجلات النشاط الشمسي، فإن منطقة 3664 كانت السبب في أقوى عاصفة مغناطيسية خلال العقدين الماضيين في مايو 2024.
واختتم العلماء تحذيرهم بأن التوهجات الشمسية المتلاحقة قد تستمر لثلاثة أيام إضافية، ما يحافظ على احتمالية تسجيل مزيد من التوهجات القوية، مؤكدين أهمية متابعة تأثيراتها على الأجهزة الفضائية، الأقمار الصناعية، وأنظمة الملاحة الكهربائية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
توهج من الفئة العليا في الشمس.. ما تداعياته على الارض
08:53 | 2025-12-08
08:53 | 2025-12-08
ناسا تكشف عن مصير مروع للشمس والأرض
10:51 | 2026-01-26
سعدون جابر يرد على جدل "منحه ارضا" من الحكومة: منحت ارضي لبناء جسر-عاجل
03:19 | 2025-12-07
03:19 | 2025-12-07
البيت الأبيض يحذر من تقلص الناتج المحلي بسبب الإغلاق
15:00 | 2025-11-09
15:00 | 2025-11-09
الشمس
الارض
معهد بحوث الفضاء
أكاديمية العلوم
الفضاء
مختبر
