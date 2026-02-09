دراسة تحذر من تناول هذه الفيتامينات مع القهوة

وتشير الدراسات إلى أن تناول القهوة باعتدال مفيد للقلب والأوعية الدموية، لاحتوائها على عناصر مفيدة مثل مضادات الأكسدة، لكنها قد تعيق امتصاص بعض الفيتامينات.وبحسب الخبراء، قد تؤثر القهوة على امتصاص فيتامين D، والزنك، والكالسيوم، والحديد، ومجموعة فيتامينات B، وفي بعض الحالات قد تقلل فعاليتها تماما.وأظهرت دراسة سويسرية أجريت عام 2022 حول تأثير القهوة على النساء أن اللواتي يعانين من نقص الحديد امتصت أجسامهن كمية أقل من هذا بمقدار 54% عند تناول مكملات الحديد مع القهوة مقارنة بمن تناولنها مع الماء.كما اكتشف العلماء أن الكافيين يعيق امتصاص فيتامين D لأنه يقلل حساسية المستقبلات الخاصة به، بينما تقل قدرة الجسم على امتصاص حتى كميات ضئيلة من مجموعة فيتامين B، حيث تُطرح هذه العناصر مباشرة في البول بسبب التأثير المدر للبول للقهوة.ويشير الخبراء إلى أهمية تجنب تناول بعض العناصر الغذائية معا، مثل أن الكالسيوم يعيق امتصاص الحديد، والزنك يحدّ من امتصاص النحاس.ويُفضل تناول المكملات الغذائية قبل ساعة إلى ساعتين من شرب القهوة أو بعد مرور ساعتين على تناولها لضمان أفضل امتصاص للعناصر الغذائية.