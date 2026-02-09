الصفحة الرئيسية
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
دراسة تحذر من تناول هذه الفيتامينات مع القهوة
منوعات
2026-02-09 | 04:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
353 شوهد
السومرية نيوز
ـ منوعات
حدد فريق علمي من هنغاريا مجموعة من الفيتامينات التي لا ينبغي تناولها مع القهوة، إذ يمكن أن تعيق امتصاصها وقد تسبب أضرارا للجسم.
وتشير الدراسات إلى أن تناول القهوة باعتدال مفيد للقلب والأوعية الدموية، لاحتوائها على عناصر مفيدة مثل مضادات الأكسدة، لكنها قد تعيق امتصاص بعض الفيتامينات.
وبحسب الخبراء، قد تؤثر القهوة على امتصاص فيتامين D، والزنك، والكالسيوم، والحديد، ومجموعة فيتامينات B، وفي بعض الحالات قد تقلل فعاليتها تماما.
وأظهرت دراسة سويسرية أجريت عام 2022 حول تأثير القهوة على النساء أن اللواتي يعانين من نقص الحديد امتصت أجسامهن كمية أقل من هذا
المعدن
بمقدار 54% عند تناول مكملات الحديد مع القهوة مقارنة بمن تناولنها مع الماء.
كما اكتشف العلماء أن الكافيين يعيق امتصاص فيتامين D لأنه يقلل حساسية المستقبلات الخاصة به، بينما تقل قدرة الجسم على امتصاص حتى كميات ضئيلة من مجموعة فيتامين B، حيث تُطرح هذه العناصر مباشرة في البول بسبب التأثير المدر للبول للقهوة.
ويشير الخبراء إلى أهمية تجنب تناول بعض العناصر الغذائية معا، مثل أن الكالسيوم يعيق امتصاص الحديد، والزنك يحدّ من امتصاص النحاس.
ويُفضل تناول المكملات الغذائية قبل ساعة إلى ساعتين من شرب القهوة أو بعد مرور ساعتين على تناولها لضمان أفضل امتصاص للعناصر الغذائية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بسبب نقص التمويل.. قطع برواتب موظفي دائرتين
محليات
33.42%
09:21 | 2026-02-08
بسبب نقص التمويل.. قطع برواتب موظفي دائرتين
09:21 | 2026-02-08
مشاهد لم تفعلها حتى الحرب.. الاسواق التجارية الكبرى في بغداد "مغلقة" بالكامل احتجاجا على الرسوم
ترندات
23.2%
02:32 | 2026-02-08
مشاهد لم تفعلها حتى الحرب.. الاسواق التجارية الكبرى في بغداد "مغلقة" بالكامل احتجاجا على الرسوم
02:32 | 2026-02-08
ارتفاع اسعار صرف الدولار في البورصات والصيرفات
اقتصاد
21.77%
03:20 | 2026-02-08
ارتفاع اسعار صرف الدولار في البورصات والصيرفات
03:20 | 2026-02-08
هل زارت نانسي عجرم جزيرة إبستين؟
فن وثقافة
21.61%
12:12 | 2026-02-08
هل زارت نانسي عجرم جزيرة إبستين؟
12:12 | 2026-02-08
