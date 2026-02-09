كارثة على الأبواب.. عودة ظاهرة "النينيو" والعالم مهدد بمستويات حرارية غير مسبوقة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
النّار بالنّار
من
03:00 PM
الى
03:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-555673-639062445080920257.jpg
كارثة على الأبواب.. عودة ظاهرة "النينيو" والعالم مهدد بمستويات حرارية غير مسبوقة
منوعات
2026-02-09 | 09:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
548 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
بدأ علماء الأرصاد حول العالم يرصدون إشارات مقلقة في قلب
المحيط الهادئ
تشير إلى إمكانية عودة ظاهرة "النينيو" المناخية خلال العام المقبل.
وهذه الظاهرة التي تعمل كمدفأة طبيعية للكرة الأرضية، قد تدفع بالعالم إلى مستويات حرارية غير مسبوقة، حيث يتوقع الخبراء أن تسجل عام 2027 درجات حرارة قياسية تجعل حتى أعوام الاحترار الأخيرة تبدو معتدلة بالمقارنة.
وتشير البيانات الصادرة عن مراكز رصد مرموقة مثل الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي ومكتب الأرصاد الجوية
الأسترالي
إلى أن نماذج المحاكاة المناخية بدأت ترسم صورة متشابهة: تراكم غير اعتيادي للمياه الدافئة في شرق
المحيط الهادئ
الاستوائي، وهي البيئة المثالية لتشكل
النينيو
. لكن العلماء يحذرون من أن "هذه الصورة ما تزال ضبابية، إذ إن التنبؤ بظواهر مناخية معقدة قبل عامين يبقى عملا يحمل هامشا كبيرا من عدم اليقين".
ويقول العلماء إن "العالم اليوم يواجه سيناريو مناخيا مزدوج الخطورة: من جهة، توجد ديناميكيات محيطية تشير إلى تحول نحو مرحلة النينيو، ومن جهة أخرى، فإن الاحترار العالمي المتسارع بسبب انبعاثات الوقود الأحفوري قد خلق خلفية حرارية مرتفعة باستمرار".
وهذا المزيج قد ينتج عنه تأثير تضخيمي، حيث تعمل الظاهرة الطبيعية كمنصة انطلاق للحرارة المحبوسة بالفعل في النظام المناخي.
ويشرح الخبراء أن توقيت الظاهرة محوري لفهم مدى تأثيرها. فلو تشكلت النينيو في منتصف 2026 كما تشير بعض النماذج، فإن ذروتها ستكون في نهاية ذلك العام، لكن التأثير الأكبر على متوسط الحرارة العالمية سيظهر في عام 2027.
وهذا النمط الزمني يفسر لماذا يتوقع علماء مثل دكتور زيك هاوسفاذر أن يكون 2027 هو العام المرشح لكسر جميع الأرقام القياسية السابقة.
والمقلق في المشهد الحالي أن العالم يدخل هذا التحدي المناخي الجديد وهو ما يزال يعاني من آثار سنوات الحرارة القياسية المتتالية. فلو أضفنا تأثير النينيو المتوقع إلى منحنى الاحترار العالمي المستمر، فإن النتيجة قد تكون قفزة حرارية ستختبر قدرة النظم البيئية والمجتمعات البشرية على التكيف.
ويخلص العلماء إلى أننا نقف عند مفترق مناخي حاسم: حتى لو لم تتشكل النينيو بقوة، فإن المسار الحالي للاحترار العالمي كفيل بدفع الحرارة إلى مستويات قياسية. لكن إذا اجتمعت قوى الطبيعة مع تأثيرات النشاط البشري، فقد نشهد عقدا مناخيا يكتب فصلا جديدا في تاريخ مناخ الأرض، فصلا تتلاشى فيه الحدود بين الظواهر الاستثنائية والواقع المناخي الجديد.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
"إنفينيتي" تبدأ خطوة "عالمية" غير مسبوقة في السوق العراقية
02:22 | 2025-12-30
ظاهرة غير مسبوقة.. الصيف طويل في اوروبا هذا العام والسبب القطب الشمال
16:34 | 2025-11-21
جدل غير مسبوق: هل تُلغى مشاركة رونالدو في أولى مباريات كأس العالم 2026؟
04:34 | 2025-11-28
رونالدو على موعد مع رقم غير مسبوق في كأس العالم
13:00 | 2025-11-16
الحرارة
العالم
مكتب الأرصاد الجوية
المحيط الهادئ
السومرية نيوز
سومرية نيوز
شرق المحيط
الأسترالي
السومرية
النينيو
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بسبب نقص التمويل.. قطع برواتب موظفي دائرتين
محليات
33.36%
09:21 | 2026-02-08
بسبب نقص التمويل.. قطع برواتب موظفي دائرتين
09:21 | 2026-02-08
هل زارت نانسي عجرم جزيرة إبستين؟
فن وثقافة
23.08%
12:12 | 2026-02-08
هل زارت نانسي عجرم جزيرة إبستين؟
12:12 | 2026-02-08
مشاهد لم تفعلها حتى الحرب.. الاسواق التجارية الكبرى في بغداد "مغلقة" بالكامل احتجاجا على الرسوم
ترندات
22.88%
02:32 | 2026-02-08
مشاهد لم تفعلها حتى الحرب.. الاسواق التجارية الكبرى في بغداد "مغلقة" بالكامل احتجاجا على الرسوم
02:32 | 2026-02-08
ارتفاع اسعار صرف الدولار في البورصات والصيرفات
اقتصاد
20.68%
03:20 | 2026-02-08
ارتفاع اسعار صرف الدولار في البورصات والصيرفات
03:20 | 2026-02-08
المزيد
أحدث الحلقات
Live Talk
ناشط إنساني يحول الألم الى أمل للحيوانات الضالة - Live Talk - الحلقة ٢٢١ | 2026
10:30 | 2026-02-09
Live Talk
ناشط إنساني يحول الألم الى أمل للحيوانات الضالة - Live Talk - الحلقة ٢٢١ | 2026
10:30 | 2026-02-09
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٧ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-09
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٧ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-09
من الأخير
صادقون تشكو التسقيط والقانون تخشى التنطيط - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٦ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-08
من الأخير
صادقون تشكو التسقيط والقانون تخشى التنطيط - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٦ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-08
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
الأكثر مشاهدة
Live Talk
ناشط إنساني يحول الألم الى أمل للحيوانات الضالة - Live Talk - الحلقة ٢٢١ | 2026
10:30 | 2026-02-09
Live Talk
ناشط إنساني يحول الألم الى أمل للحيوانات الضالة - Live Talk - الحلقة ٢٢١ | 2026
10:30 | 2026-02-09
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٧ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-09
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٧ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-09
من الأخير
صادقون تشكو التسقيط والقانون تخشى التنطيط - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٦ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-08
من الأخير
صادقون تشكو التسقيط والقانون تخشى التنطيط - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٦ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-08
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
اخترنا لك
تحذير خطير.. "أبعدوا أطفالكم"
10:47 | 2026-02-09
دراسة تحذر من تناول هذه الفيتامينات مع القهوة
04:58 | 2026-02-09
رهان من ابل بشان آيفون "18 برو ماكس"
10:16 | 2026-02-08
طاقة دقيقة وفرص مشروطة: ماذا تقول الأبراج اليوم 8 شباط 2026؟
05:18 | 2026-02-08
دراسة تحسم الجدل.. ما علاقة لقاحات كوفيد19 بانخفاض معدلات الانجاب ؟
04:40 | 2026-02-07
"المربع الفلكي" ينصب فخًّا لمواليد الأسد والثور.. فهل ينجوان؟
00:00 | 2026-02-07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.