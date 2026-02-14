Alsumaria Tv
LIVE
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
المزيد
ما هو عيد الحب ولماذا حُدِّد في هذا اليوم؟

منوعات

2026-02-14 | 02:21
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ما هو عيد الحب ولماذا حُدِّد في هذا اليوم؟
138 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
يحلّ الرابع عشر من شباط من كل عام والذي يصادف هذه السنة اليوم السبت، ما يُعرف عالميًا بـ عيد الحب أو "يوم القديس فالنتاين"، وهو مناسبة اجتماعية ذات طابع عاطفي يحتفل بها الملايين في مختلف دول العالم، عبر تبادل الهدايا والورود وبطاقات التهنئة بين الأزواج والمخطوبين والأصدقاء.

غير أن خلف هذه المناسبة قصة تاريخية ودينية تعود إلى قرون بعيدة، اختلطت فيها الروايات والأساطير بالتقاليد الشعبية، حتى أصبحت بالشكل الذي نعرفه اليوم.
الجذور التاريخية لعيد الحب
وترتبط تسمية عيد الحب باسم القديس فالنتاين، وهو رجل دين مسيحي عاش في القرن الثالث الميلادي خلال حكم الإمبراطور الروماني كلوديوس الثاني.
وتروي المصادر التاريخية أن الإمبراطور كان قد منع زواج الجنود، معتقدًا أن الرجال غير المتزوجين يكونون أكثر قدرة على القتال والتركيز في الحروب.
غير أن فالنتاين خالف هذا القرار وراح يعقد زيجات سرية للعشاق، الأمر الذي أدى إلى اعتقاله وإعدامه في 14 شباط نحو عام 269 ميلاديًا، بحسب إحدى الروايات الشائعة.
روايات أخرى تشير إلى أن فالنتاين سُجن بسبب مساعدته للمسيحيين المضطهدين، وأنه قبل إعدامه أرسل رسالة إلى فتاة كان يعالجها، وقّعها بعبارة "من فالنتاين"، وهي العبارة التي يُقال إنها كانت أصل تقليد بطاقات الحب المتداولة اليوم.
لماذا سُمّي "عيد الحب"؟
التسمية تعود إلى ارتباط المناسبة بذكرى القديس فالنتاين، الذي أصبح في الوعي الشعبي رمزًا للتضحية من أجل الحب والوفاء.
ومع مرور الزمن، تحوّلت ذكرى استشهاده إلى مناسبة للاحتفاء بالمشاعر الإنسانية والعاطفية.
كلمة "Valentine" في اللغات الأوروبية أصبحت مرتبطة بالحب والرومانسية، وانتقل المصطلح إلى ثقافات متعددة، ليُترجم عربيًا إلى "عيد الحب"، رغم أنه في الأصل يحمل طابعًا دينيًا مسيحيًا قبل أن يتخذ طابعًا اجتماعيًا عالميًا.
لماذا حُدِّد في 14 شباط؟
يُعتقد أن اختيار 14 شباط يعود إلى تاريخ إعدام القديس فالنتاين.
لكن بعض المؤرخين يشيرون إلى أن الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى ربما اختارت هذا التاريخ أيضًا ليتزامن مع مهرجان روماني قديم كان يُعرف باسم لوبركاليا، وهو احتفال كان يُقام في منتصف فبراير ويرتبط بالخصوبة وبداية الربيع.
ومع مرور الوقت، تم دمج الطابع الديني مع التقاليد الشعبية، ليصبح اليوم مرتبطًا بالحب والعاطفة بدلًا من طقوسه القديمة.
كيف تطور الاحتفال عبر العصور؟
في أوروبا خلال العصور الوسطى، بدأ يوم فالنتاين يكتسب طابعًا رومانسيًا واضحًا، خصوصًا في إنجلترا وفرنسا، حيث كان يُعتقد أن منتصف فبراير هو موسم تزاوج الطيور، ما عزّز الربط بين التاريخ والحب.
وبحلول القرن الثامن عشر، أصبح تبادل بطاقات التهنئة والرسائل العاطفية تقليدًا شائعًا.
ومع الثورة الصناعية، تحوّلت البطاقات اليدوية إلى بطاقات مطبوعة تُباع تجاريًا، ثم توسع الاحتفال في القرن العشرين ليشمل الهدايا مثل الورود الحمراء والشوكولاتة والمجوهرات.
اليوم، يُعد عيد الحب مناسبة تجارية كبرى في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، حيث تنشط أسواق الهدايا والمطاعم والفنادق بشكل ملحوظ في هذا اليوم.
عيد الحب في العالم العربي
ودخلت المناسبة إلى المجتمعات العربية في العقود الأخيرة عبر وسائل الإعلام والعولمة الثقافية.
وبينما يحتفل به بعض الشباب والأزواج كتعبير رمزي عن المودة، يرفضه آخرون لأسباب دينية أو ثقافية، معتبرين أنه تقليد وافد لا يمت إلى التراث المحلي بصلة.
ورغم الجدل، تشهد الأسواق العربية في 14 شباط إقبالًا ملحوظًا على شراء الورود والهدايا، فيما تمتلئ منصات التواصل الاجتماعي بالرسائل والصور ذات الطابع العاطفي.
بين الدين والتجارة
ويرى باحثون أن "عيد الحب تحوّل من مناسبة دينية مرتبطة بذكرى قديس مسيحي إلى ظاهرة اجتماعية وتجارية عالمية، فالشركات العالمية تستثمر في هذه المناسبة سنويًا، وتُقدّر مبيعات الهدايا بمليارات الدولارات".
ومع ذلك، يبقى جوهر المناسبة – بالنسبة لمؤيديه – هو التعبير عن المشاعر الإيجابية وتعزيز العلاقات الإنسانية، سواء بين الأزواج أو الأصدقاء أو أفراد العائلة.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
Play
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-13
Play
نشرة ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-13
Play
العراق في دقيقة 13-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-13
الهوا الك
Play
الهوا الك
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
Play
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
عشرين
Play
عشرين
بين الجمهورية والحكومة.. حسم مؤجل وتوافق غائب - عشرين م٤ - الحلقة ٥٧ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-12
Play
بين الجمهورية والحكومة.. حسم مؤجل وتوافق غائب - عشرين م٤ - الحلقة ٥٧ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-12
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
Play
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
Live Talk
Play
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
Play
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
Play
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
من الأخير
Play
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
Play
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
اخترنا لك
الحب بين الأجيال في العراق: من الورق إلى الشاشة... كيف يرى الشباب العيد اليوم؟
05:57 | 2026-02-14
موعد اطلاق سامسونغ S26
03:24 | 2026-02-14
ليلة الكسوف الكبير.. كيف يخطط فلك عيد الحب لجمعك بشريك العمر تحت طاقة الدلو؟
00:00 | 2026-02-14
من أسطورة قديمة إلى ظاهرة عالمية.. كل ما تود معرفته عن "عيد الحب"
14:21 | 2026-02-13
كم مرة نقع في الحب الحقيقي؟.. دراسة تكشف المفاجأة
05:24 | 2026-02-13
احم قلبك ومالك قبل عيد الحب.. نصائح لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال
03:46 | 2026-02-13

