موعد اطلاق سامسونغ S26

والحدث، الذي يحمل شعار "الهاتف الذكي القادم المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يجعل حياتك أسهل"، سيتم عرضه مباشرة على الإنترنت عبر موقع سامسونغ الرسمي وقناة الشركة على في توقيت عالمي يبدأ من 10 صباحًا بتوقيت و6 مساءً بتوقيت غرينتش.هواتف غالاكسي S26ومن المتوقع أن يكون الحدث هو المنصة الرسمية لإعلان سلسلة هواتف غالاكسي S26، والتي تتضمن ثلاث نسخ رئيسية هي S26 وS26+ وS26 Ultra .وقالت الشركة إن هذه الأجهزة صُممت لتبسيط التفاعلات اليومية ودمج قدرات Galaxy AI بسلاسة منذ تشغيل الهاتف لأول مرة، ما يعكس تركيز سامسونغ المتزايد على كجزء أساسي من تجربة المستخدم.وتعكس التوقعات أيضًا أن سامسونغ ستركز على الترقية الداخلية للهواتف أكثر من التغييرات الجذرية في التصميم مع تحسينات في الأداء وعمر البطارية وقدرات الكاميرا، إلى جانب دمج ميزات ذكاء اصطناعي أكثر تطوراً عبر نظام التشغيل الجديد.ميزات الذكاء الاصطناعيواحدة من النقاط البارزة في دعوات سامسونغ والإعلانات الرسمية هي التأكيد على أن الذكاء الاصطناعي Galaxy AI سيكون جزءًا مركزيًا في العرض، وليس مجرد إضافة ثانوية.وتتوقع التقارير أن تقدم سامسونغ ميزات ذكية أكثر تكاملاً تتكيف مع سلوك المستخدم وتسهّل المهام اليومية، مثل تخصيص الإعدادات والاقتراحات الذكية.وقد دعا عملاق التكنولوجيا المستخدمين إلى التسجيل المسبق للحدث عبر موقع الشركة للحصول على تحديثات حصرية وميزات إضافية قبل الإطلاق.إكسسوارات وملحقاتبجانب الهواتف، من المتوقع أن تعلن سامسونغ خلال الحدث عن الجيل الجديد من سماعات غالاكسي Buds 4 ونسخ محسّنة من الإكسسوارات، مع تحسينات تقنية في التصميم والأداء. كما أشارت مصادر إلى أن سامسونغ ستكشف عن تفاصيل الحجز المسبق والمزايا المتاحة للمشترين، مثل رصيد شراء بقيمة 30 دولارًا وعروض استبدال الأجهزة القديمة وغيرها من الحوافز التي تختلف بحسب البلد.توقيت الإطلاقوفقًا للعديد من التوقعات والتحليلات، من المرجح أن تدخل سلسلة غالاكسي S26 الأسواق في أوائل شهر/ آذار 2026، بعد أسابيع قليلة من كشفها في حدث Unpacked، وقد يكون 11 آذار هو الموعد الأقرب للإطلاق الرسمي في بعض البلدان.