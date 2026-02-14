Alsumaria Tv
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
LIVE
الحب بين الأجيال في العراق: من الورق إلى الشاشة... كيف يرى الشباب العيد اليوم؟

منوعات

2026-02-14 | 05:57
الحب بين الأجيال في العراق: من الورق إلى الشاشة... كيف يرى الشباب العيد اليوم؟
أصبح عيد الحب مناسبة عالمية يعرفها الجميع، لكن طريقة الاحتفال به والتعبير عن الحب تختلف من جيل إلى جيل آخر، خصوصًا في العراق حيث تلتقي التقاليد العريقة بالحداثة المتسارعة. فبين الشباب الذين يعبرون عن مشاعرهم عبر الرسائل والصور، والجيل الأكبر الذي يعتز بالحب الواقعي والتقليدي، تتشكّل صورة متنوعة للحب تعكس تغيّر المجتمع وتحوله.


الحب في عيون الجيل الأكبر

للجيل الأكبر، الحب مرتبط بالمشاعر الصافية واللقاءات الواقعية. كانوا يعبّرون عن حبهم من خلال كتابة الرسائل بخطّ اليد التي تحمل كلمات من القلب. وتبادل الهدايا البسيطة، مثل العطور أو الكتب أو حتى القهوة والدعوات للجلوس معًا. وأيضاً، إهداء الأغاني والشعر الشعبي الذي يصف الوفاء والحنين.

بالنسبة لهم، الحبّ يتطلّب الصبر والمثابرة، والتعبير عنه كان محاطًا بالحياء والخصوصية. حتى عيد الحب، إن تمّ الاحتفال به، كان فرصة لإظهار المشاعر بطريقة شخصية وبطيئة، لا تتسارع معها الإشعارات والرسائل الرقمية.

الحب عند الشباب

أما الشباب اليوم، فتغيّرت لغة الحبّ وأصبح لها إيقاع سريع ووسائط متعدّدة، من خلال الرسائل الإلكترونية والصور والفيديوهات أصبحت وسيلة رئيسيّة للتعبير عن الحب. ومنصات التواصل الاجتماعي تجعل من الحب تجربة عامة أحيانًا، حيث يمكن للجميع رؤية الإعجاب والتعليقات، وهو ما كان غائبًا في السابق. كما أن الاحتفال بعيد الحب قد يكون عبر لقاء سريع في مقهى، مشاركة هدية رمزية أو حتى رسالة صوتية قصيرة.

الشباب يميلون إلى التفاعلية واللحظة الفورية، ويبحثون عن طرق مبتكرة لجعل الحبّ مرئيًا ومشاركًا مع الآخرين، سواء أكان عبر الإنترنت أم الواقع.

الحب التقليدي مقابل الحب الرقمي!

يحمل الحب الواقعي شعورًا بالدفئ والصدق، يحتاج إلى لقاء وجهاً لوج، ويحتفظ بخصوصية العلاقة. أما الحب الإلكتروني: سريع، ممتع، يعكس الإبداع الرقمي، لكنه أحيانًا يخلو من العمق العاطفي ذاته، ويعتمد على الصور والرموز أكثر من الكلمات.

ورغم الاختلاف، يمكن الجمع بين أساليب الجيلَين: رسالة مكتوبة بخطّ اليد تُرسل عبر صورة على الهاتف، أو لقاء عائلي مع تبادل الهدايا الرقمية. الحب يظلّ الحب، لكن التعبير عنه يتكيف مع العصر.

عيد الحب في العراق اليوم أصبح مرآة للتغير الاجتماعي، يعكس التقاء الأصالة بالحداثة. وبين الورق والشاشة، يبقى جوهر الحب هو المشاعر الصادقة والنية الطيبة، التي تتخطى الوسائل لتصل إلى القلب، سواء كان الجيل الأكبر أو الشباب.
أحدث الحلقات
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
Play
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-13
Play
نشرة ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-13
Play
العراق في دقيقة 13-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-13
الهوا الك
Play
الهوا الك
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
Play
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
عشرين
Play
عشرين
بين الجمهورية والحكومة.. حسم مؤجل وتوافق غائب - عشرين م٤ - الحلقة ٥٧ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-12
Play
بين الجمهورية والحكومة.. حسم مؤجل وتوافق غائب - عشرين م٤ - الحلقة ٥٧ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-12
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
Play
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
Live Talk
Play
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
Play
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
Play
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
من الأخير
Play
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
Play
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
علامات جسدية تحذر من النوبة القلبية
09:41 | 2026-02-14
موعد اطلاق سامسونغ S26
03:24 | 2026-02-14
ما هو عيد الحب ولماذا حُدِّد في هذا اليوم؟
02:21 | 2026-02-14
ليلة الكسوف الكبير.. كيف يخطط فلك عيد الحب لجمعك بشريك العمر تحت طاقة الدلو؟
00:00 | 2026-02-14
من أسطورة قديمة إلى ظاهرة عالمية.. كل ما تود معرفته عن "عيد الحب"
14:21 | 2026-02-13
كم مرة نقع في الحب الحقيقي؟.. دراسة تكشف المفاجأة
05:24 | 2026-02-13

