الحب بين الأجيال في العراق: من الورق إلى الشاشة... كيف يرى الشباب العيد اليوم؟

للجيل الأكبر، الحب مرتبط بالمشاعر الصافية واللقاءات الواقعية. كانوا يعبّرون عن حبهم من خلال كتابة الرسائل بخطّ اليد التي تحمل كلمات من القلب. وتبادل الهدايا البسيطة، مثل العطور أو الكتب أو حتى القهوة والدعوات للجلوس معًا. وأيضاً، إهداء الأغاني والشعر الشعبي الذي يصف الوفاء والحنين.بالنسبة لهم، الحبّ يتطلّب الصبر والمثابرة، والتعبير عنه كان محاطًا بالحياء والخصوصية. حتى ، إن تمّ الاحتفال به، كان فرصة لإظهار المشاعر بطريقة شخصية وبطيئة، لا تتسارع معها الإشعارات والرسائل الرقمية.أما الشباب اليوم، فتغيّرت لغة الحبّ وأصبح لها إيقاع سريع ووسائط متعدّدة، من خلال الرسائل الإلكترونية والصور والفيديوهات أصبحت وسيلة رئيسيّة للتعبير عن الحب. ومنصات التواصل الاجتماعي تجعل من الحب تجربة عامة أحيانًا، حيث يمكن للجميع رؤية الإعجاب والتعليقات، وهو ما كان غائبًا في السابق. كما أن الاحتفال بعيد الحب قد يكون عبر لقاء سريع في مقهى، مشاركة هدية رمزية أو حتى رسالة صوتية قصيرة.الشباب يميلون إلى التفاعلية واللحظة الفورية، ويبحثون عن طرق مبتكرة لجعل الحبّ مرئيًا ومشاركًا مع الآخرين، سواء أكان عبر الإنترنت أم الواقع.يحمل الحب الواقعي شعورًا بالدفئ والصدق، يحتاج إلى لقاء وجهاً لوج، ويحتفظ بخصوصية العلاقة. أما الحب الإلكتروني: سريع، ممتع، يعكس الإبداع الرقمي، لكنه أحيانًا يخلو من العمق العاطفي ذاته، ويعتمد على الصور والرموز أكثر من الكلمات.ورغم الاختلاف، يمكن الجمع بين أساليب الجيلَين: رسالة مكتوبة بخطّ اليد تُرسل عبر صورة على الهاتف، أو لقاء عائلي مع تبادل الهدايا الرقمية. الحب يظلّ الحب، لكن التعبير عنه يتكيف مع العصر.عيد الحب في اليوم أصبح مرآة للتغير الاجتماعي، يعكس التقاء الأصالة بالحداثة. وبين الورق والشاشة، يبقى جوهر الحب هو المشاعر الصادقة والنية الطيبة، التي تتخطى الوسائل لتصل إلى القلب، سواء كان الجيل الأكبر أو الشباب.