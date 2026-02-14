الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-556078-639066652902005621.jpg
الحب بين الأجيال في العراق: من الورق إلى الشاشة... كيف يرى الشباب العيد اليوم؟
منوعات
2026-02-14 | 05:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
32 شوهد
أصبح
عيد الحب
مناسبة عالمية يعرفها الجميع، لكن طريقة الاحتفال به والتعبير عن الحب تختلف من جيل إلى جيل آخر، خصوصًا في
العراق
حيث تلتقي التقاليد العريقة بالحداثة المتسارعة. فبين الشباب الذين يعبرون عن مشاعرهم عبر الرسائل والصور، والجيل الأكبر الذي يعتز بالحب الواقعي والتقليدي، تتشكّل صورة متنوعة للحب تعكس تغيّر المجتمع وتحوله.
الحب في عيون الجيل الأكبر
للجيل الأكبر، الحب مرتبط بالمشاعر الصافية واللقاءات الواقعية. كانوا يعبّرون عن حبهم من خلال كتابة الرسائل بخطّ اليد التي تحمل كلمات من القلب. وتبادل الهدايا البسيطة، مثل العطور أو الكتب أو حتى القهوة والدعوات للجلوس معًا. وأيضاً، إهداء الأغاني والشعر الشعبي الذي يصف الوفاء والحنين.
بالنسبة لهم، الحبّ يتطلّب الصبر والمثابرة، والتعبير عنه كان محاطًا بالحياء والخصوصية. حتى
عيد الحب
، إن تمّ الاحتفال به، كان فرصة لإظهار المشاعر بطريقة شخصية وبطيئة، لا تتسارع معها الإشعارات والرسائل الرقمية.
الحب عند الشباب
أما الشباب اليوم، فتغيّرت لغة الحبّ وأصبح لها إيقاع سريع ووسائط متعدّدة، من خلال الرسائل الإلكترونية والصور والفيديوهات أصبحت وسيلة رئيسيّة للتعبير عن الحب. ومنصات التواصل الاجتماعي تجعل من الحب تجربة عامة أحيانًا، حيث يمكن للجميع رؤية الإعجاب والتعليقات، وهو ما كان غائبًا في السابق. كما أن الاحتفال بعيد الحب قد يكون عبر لقاء سريع في مقهى، مشاركة هدية رمزية أو حتى رسالة صوتية قصيرة.
الشباب يميلون إلى التفاعلية واللحظة الفورية، ويبحثون عن طرق مبتكرة لجعل الحبّ مرئيًا ومشاركًا مع الآخرين، سواء أكان عبر الإنترنت أم الواقع.
الحب التقليدي مقابل الحب الرقمي!
يحمل الحب الواقعي شعورًا بالدفئ والصدق، يحتاج إلى لقاء وجهاً لوج، ويحتفظ بخصوصية العلاقة. أما الحب الإلكتروني: سريع، ممتع، يعكس الإبداع الرقمي، لكنه أحيانًا يخلو من العمق العاطفي ذاته، ويعتمد على الصور والرموز أكثر من الكلمات.
ورغم الاختلاف، يمكن الجمع بين أساليب الجيلَين: رسالة مكتوبة بخطّ اليد تُرسل عبر صورة على الهاتف، أو لقاء عائلي مع تبادل الهدايا الرقمية. الحب يظلّ الحب، لكن التعبير عنه يتكيف مع العصر.
عيد الحب في
العراق
اليوم أصبح مرآة للتغير الاجتماعي، يعكس التقاء الأصالة بالحداثة. وبين الورق والشاشة، يبقى جوهر الحب هو المشاعر الصادقة والنية الطيبة، التي تتخطى الوسائل لتصل إلى القلب، سواء كان الجيل الأكبر أو الشباب.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
