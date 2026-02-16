"أبل" تحدد 4 اذار موعدًا لحدث خاص

وسيُقام الحدث في في الساعة 9 صباحًا بتوقيت . وستقيم "أبل" -وفقًا لتقارير- أحداث صحفية منفصلة للصحفيين في شنغهاي ولندن.هل حان وقت عودة جهاز آيبود من "أبل"؟أجهزة ومراجعاتأبلهل حان وقت عودة جهاز آيبود من "أبل"؟ووصفت "أبل" هذا الحدث بأنه "تجربة أبل المميزة"، بدلًا من كونه الحدث التقليدي المعتاد لأبل.ولدى "أبل" مجموعة من المنتجات الجديدة في الطريق، بما في ذلك أجهزة ماك وآيباد جديدة، وآيفون 17e، وغيرها من الأجهزة.وهذه قائمة بالمنتجات المتوقع أن تطلقها شركة أبل قريبًا:- جهاز ماك بوك جديد اقتصادي مزود بشريحة "A18 Pro".- جهاز ماك بوك آير جديد بمعالج "M5" .- طرازات جديدة من ماك بوك برو بمعالجي "M5 Pro" و"M5 Max" .- شاشات ماك جديدة.- آيفون 17e.- آيباد بمعالج "A18".- آيباد آير بمعالج "M4".ومن المتوقع أيضًا أن تُصدر "أبل" قريبًا النسخة التجريبية الأولى من نظام iOS 26.4، والتي ستتضمن بعض الميزات الجديدة للمساعد الصوتي "سيري" مدعومة بذكاء " " الاصطناعي من شركة غوغل.