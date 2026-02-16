خلل تقني يضرب منصة (X) للمرة الثانية خلال ساعات

وذكرت وسائل اعلامية في خبر تابعته ، ان "خللا تقنيا ثانيا ضرب منصة خلال ساعات من الخلل الاول".ولم تذكر وسائل الاعلام طبيعة الخلل كما لم يصدر من ادارة المنصة اي تعليق او توضيح رسمي.وضرب في وقت سابق عطل مفاجئ منصة "X" ما أدى إلى تعذر عرض الصفحة الرئيسية وتحديث المنشورات لدى أعداد كبيرة من المستخدمين في عدة دول.وظهرت رسالة تنبيه تفيد بعدم إمكانية استرجاع المنشورات في الوقت الحالي مع دعوة لإعادة المحاولة لاحقاً، الأمر الذي حال دون تصفح المحتوى أو التفاعل مع التغريدات عبر التطبيق على الهواتف الذكية أو من خلال نسخة الويب.وأثار الخلل موجة من التساؤلات بين المستخدمين بشأن أسبابه والمدة المتوقعة لاستمراره، خاصة في ظل الاعتماد الواسع على المنصة لمتابعة المستجدات والتواصل الفور.