كسوف شمسي اليوم
منوعات
2026-02-17 | 03:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
462 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
تشهد عدد من الدول، اليوم الثلاثاء، موعد مع أول كسوف شمسي في هذا العام، بينما تستعد دول العالم العربي والإسلامي لتحرّي
هلال
شهر رمضان المبارك.
وذكر متنبئ الجو ان "هذا الكسوف سيبلغ مراحله الأخيرة قبل دقائق قليلة من غروب الشمس في بعض المدن، وفي مفارقة لافتة يتزامن فيها حدث فلكي علمي مع موعد تحري رؤية
هلال رمضان
.
ويتميز هذا الكسوف بكونه كسوفا حلقيا تظهر خلاله الشمس على شكل "حلقة نار" مذهلة حول القمر، ومع ذلك سيكون الحدث متاحا لعدد قليل جدا من البشر، إذ سيمتد طريق الكسوف عبر غرب القارة القطبية الجنوبية ويُطل على ساحل بحر
ديفيس
.
ويمتد طريق
الحلقة
النارية على طول 4282 كيلومترا، بعرض مسار يبلغ 616 كيلومترا، وهو الجزء الوحيد الذي تظهر فيه "حلقة النار" كاملة للراصدين.
أما بالنسبة للكسوف الجزئي، فسيتاح لأعداد أكبر من الناس فرصة مشاهدة القمر وهو "يأخذ قضمة" من الشمس في أجزاء من القارة المتجمدة الجنوبية، وجنوب شرق افريقيا وأقصى جنوب امريكا الجنوبية وبعض مناطق الحيط الهادئ والمحيط
الهندي
و
المحيط الأطلسي
.
>>
تابع قناة السومرية على منصة X
منصة X
تحذير من اضطرابات مغناطيسية للأرض بسبب توهجات شمسية
07:32 | 2026-02-06
الكسوف والخسوف 2026: بدايات جديدة وانكشاف ملفات وتحولات عالمية!
08:15 | 2025-12-14
ليلة الكسوف الكبير.. كيف يخطط فلك عيد الحب لجمعك بشريك العمر تحت طاقة الدلو؟
00:00 | 2026-02-14
البنك المركزي يقلّص فائدة قروض "الطاقة الشمسية" إلى 2.5%
05:32 | 2026-01-29
كسوف
شمسي
المحيط الأطلسي
السومرية نيوز
المحيط الهندي
سومرية نيوز
هلال رمضان
السومرية
جنوب شرق
الإسلام
الوقف السني يحدد موعد رؤية هلال رمضان 2026
محليات
62.8%
09:01 | 2026-02-16
الوقف السني يحدد موعد رؤية هلال رمضان 2026
09:01 | 2026-02-16
ارتفاع جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
16.15%
05:36 | 2026-02-16
ارتفاع جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
05:36 | 2026-02-16
مجددا.. الدولار يعاود الارتفاع بعد انخفاض طفيف
اقتصاد
11.54%
09:24 | 2026-02-15
مجددا.. الدولار يعاود الارتفاع بعد انخفاض طفيف
09:24 | 2026-02-15
مجلس النواب يُصوت على عمار موسى امينا لبغداد وعلى يار الله رئيساً لاركان الجيش
سياسة
9.5%
06:51 | 2026-02-17
مجلس النواب يُصوت على عمار موسى امينا لبغداد وعلى يار الله رئيساً لاركان الجيش
06:51 | 2026-02-17
ترامب يرتدي الـ"pink" مع نجمة شهيرة في عيد الحب (صور)
06:07 | 2026-02-17
4 وضعيات قيادة شائعة تضر بالظهر والرقبة
01:04 | 2026-02-17
خلل تقني يضرب منصة (X) للمرة الثانية خلال ساعات
13:26 | 2026-02-16
"أبل" تحدد 4 اذار موعدًا لحدث خاص
12:42 | 2026-02-16
كيف تنظف القولون قبل رمضان.. 7 خطوات سهلة ومفيدة
08:52 | 2026-02-16
هل كان المريخ صالحا للحياة؟.. دراسة تجيب
08:30 | 2026-02-16
