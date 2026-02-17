نصائح رمضانية.. أطعمة تعزز الشبع والترطيب والطاقة خلال الصيام

وأوضح التقرير أن السحور المتوازن ينبغي أن يجمع بين الألياف والبروتين والسوائل الطبيعية، لما لذلك من دور في استقرار مستوى السكر في الدم وتجنب الهبوط المفاجئ في الطاقة.وبيّن أن الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الفواكه والحبوب الكاملة، تساعد على إبطاء عملية الهضم وإطلاق الطاقة تدريجيًا، فيما يمد الموز الجسم بالبوتاسيوم الذي يدعم توازن السوائل. كما تسهم الخضراوات ذات المحتوى المائي المرتفع، مثل الخيار والطماطم، في تعزيز الترطيب وتقليل الإحساس بالعطش.وأشار التقرير إلى أن إدراج مصدر بروتيني، كالبيض ومنتجات الألبان والجبن القريش، يقلل من الشعور بالجوع المبكر، فيما تساعد الكربوهيدرات المعقدة، مثل خبز القمح الكامل والأرز البني، على منع التقلبات السريعة في مستوى السكر بالدم.وأكد كذلك أهمية تناول أطعمة غنية بالسوائل، مثل البطيخ والبرتقال، إلى جانب شرب كمية كافية من الماء قبل الفجر، للوقاية من الجفاف. كما أوصى بإضافة الدهون الصحية غير المشبعة، مثل المكسرات وزيت والأفوكادو، لدورها في تعزيز الإحساس بالشبع ودعم صحة القلب.وخلص التقرير إلى أن تنظيم وجبة السحور وفق أسس غذائية متوازنة يجعل ساعات الصيام أكثر احتمالًا من الناحية الجسدية، ويعزز القدرة على الحفاظ على النشاط حتى موعد الإفطار.