اهم خمسة مصادر للكولاجين.. استعيدوا شبابكم

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
جولة رمضانية
من
03:40 PM
الى
03:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تحالف العزم يعلن إنهاء عضوية عضو بمجلس صلاح الدين
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-556575-639071024965699167.jpg
اهم خمسة مصادر للكولاجين.. استعيدوا شبابكم
منوعات
2026-02-19 | 07:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
353 شوهد
يدعم الكولاجين "بروتين الشباب"، صحة الجلد والمفاصل والعظام. وتوجد أطعمة في النظام الغذائي إما تحتوي على كميات كبيرة من الكولاجين أو تحفز إنتاجه في الجسم.
أفضل المصادر للكولاجين وفوائدها الكبيرة
والكولاجين بروتين خاص يلعب دورا رئيسيا في الحفاظ على بنية ومرونة معظم أنسجة الجسم.
وهو مكون أساسي للجلد والعظام والغضاريف والأربطة والأوتار، ما يمنحها القوة والمرونة.
ولكن مع التقدم في السن، يتناقص إنتاج الكولاجين في الجسم تدريجيا، ما قد يؤدي إلى ظهور التجاعيد وانخفاض متانة العظام وضعف المفاصل. لذلك، يجب الحفاظ على المستوى المطلوب من الكولاجين للحفاظ على جمال الجلد وصحة عضلية هيكلية سليمة. أهم المصادر:
1. مرق العظام
* المصدر: العظام والغضاريف والأوتار المطهوة لفترة طويلة.
* الفوائد: غني بالجيلاتين (الكولاجين القابل للذوبان) والمعادن، يمتصه الجسم بسهولة، ويساهم في ترطيب البشرة وزيادة مرونة المفاصل. يمكن شربه مباشرة أو استخدامه كأساس للشوربات والصلصات.
2. الأسماك والمأكولات البحرية
* المصدر: الأسماك مثل السلمون، والروبيان، والحبار.
* الفوائد: تحتوي على الكولاجين في الجلد والعظام والأربطة، بالإضافة إلى أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تقلل الالتهاب وتحافظ على صحة أغشية الخلايا. تناول
السمك
مع الجلد يعزز الحصول على أكبر كمية من الكولاجين.
3. الدواجن والأحشاء
* المصدر: الدجاج، الديك الرومي، والأحشاء مثل الكبد والقلب.
* الفوائد: الأنسجة الضامة (الغضاريف والمفاصل والجلد) غنية بالكولاجين، والأحشاء توفر أحماض أمينية وفيتامينات تحفز إنتاج الكولاجين الطبيعي في الجسم.
4. البيض
* المصدر: بياض وصفار البيض، وغشاء البيضة بين القشرة والبيضة.
* الفوائد: يحتوي على أحماض أمينية ضرورية لتكوين الكولاجين، خصوصا الكبريتية مثل الميثيونين والسيستين. غشاء البيضة غني بالكولاجين، مما يعزز إنتاجه في الجسم.
5. الجيلاتين
* المصدر: كولاجين مفكك يُستخدم في الطبخ لصنع الجيلي والحلويات.
* الفوائد: سهل الهضم ويزود الجسم بالمواد الأساسية لتجديد الأنسجة. من الأفضل استخدام جيلاتين نقيخال من السكريات والمواد المضافة، وخلطه مع الفواكه لتعزيز القيمة الغذائية.
وتجدر الإشارة إلى أن تركيب الكولاجين بشكل سليم غير ممكن من دون كمية كافية من فيتامين C، الذي يضمن الترابط السليم لألياف الكولاجين، ويزيد من قوة النسيج الضام.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
مصادر: بدء انخفاض أسعار الدولار تدريجيا أمام الدينار بعد الاجراءات الحكومية
06:15 | 2026-01-06
مصادر: إجراءات ومعالجات لخفض أسعار الدولار امام الدينار في الأسواق المحلية
11:01 | 2026-01-05
باحث سياسي يطالب بفتح ملف مصادر أموال مرشح لرئاسة البرلمان
14:56 | 2025-12-28
مصادر: المجلس السياسي يدعم ترشيح السامرائي لرئاسة البرلمان
04:36 | 2025-12-22
كولاجين
المصادر
السمك
الشبا
سلمون
تامي
يوني
عزيز
بيرة
جيلي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
إحباط محاولة فرار 6 آلاف سجين من داعش.. ما علاقة بغداد؟
دوليات
39.57%
01:52 | 2026-02-19
إحباط محاولة فرار 6 آلاف سجين من داعش.. ما علاقة بغداد؟
01:52 | 2026-02-19
عبارات ورسائل تهنئة بشهر رمضان المبارك.. اليكم مجموعة منها
علم وعالم
27.48%
05:24 | 2026-02-18
عبارات ورسائل تهنئة بشهر رمضان المبارك.. اليكم مجموعة منها
05:24 | 2026-02-18
قفزة جديدة للدولار في العراق.. إليكم أسعار صرف اليوم
اقتصاد
20.28%
03:00 | 2026-02-19
قفزة جديدة للدولار في العراق.. إليكم أسعار صرف اليوم
03:00 | 2026-02-19
حريق وانفجار سيارة في السليمانية
محليات
12.68%
12:56 | 2026-02-18
حريق وانفجار سيارة في السليمانية
12:56 | 2026-02-18
المزيد
أحدث الحلقات
بال 90
منطقة الدورة - بال90 - الحلقة ٢ | رمضان 2026
13:25 | 2026-02-19
بال 90
منطقة الدورة - بال90 - الحلقة ٢ | رمضان 2026
13:25 | 2026-02-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-19
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-19
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-19
تاخذ لو تنطي؟
لحظات مؤثرة في منطقة المنصور - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٢ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-19
تاخذ لو تنطي؟
لحظات مؤثرة في منطقة المنصور - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٢ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-19
الله بالخير
الناس الخيرة تدلّ على الخير - اللّه بالخير - الحلقة ٢ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-19
الله بالخير
الناس الخيرة تدلّ على الخير - اللّه بالخير - الحلقة ٢ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-19
سوشيل رمضان
معلومة صادمة... علاقة القلق الشديد بالذكاء! - سوشيل رمضان - الحلقة ٢ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-19
سوشيل رمضان
معلومة صادمة... علاقة القلق الشديد بالذكاء! - سوشيل رمضان - الحلقة ٢ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-19
جولة رمضانية
سوق السراي - جولة رمضانية - الحلقة ٢ | رمضان 2026
09:45 | 2026-02-19
جولة رمضانية
سوق السراي - جولة رمضانية - الحلقة ٢ | رمضان 2026
09:45 | 2026-02-19
حديث رمضان
الهوية الرقمية - حديث رمضان - الحلقة ٢ | رمضان 2026
08:00 | 2026-02-19
حديث رمضان
الهوية الرقمية - حديث رمضان - الحلقة ٢ | رمضان 2026
08:00 | 2026-02-19
من الأخير في رمضان
الإطار الحائر ينعش سوق الشائعات - من الأخير في رمضان - حلقة ١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-18
من الأخير في رمضان
الإطار الحائر ينعش سوق الشائعات - من الأخير في رمضان - حلقة ١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-18
الأكثر مشاهدة
بال 90
منطقة الدورة - بال90 - الحلقة ٢ | رمضان 2026
13:25 | 2026-02-19
بال 90
منطقة الدورة - بال90 - الحلقة ٢ | رمضان 2026
13:25 | 2026-02-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-19
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-19
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-19
تاخذ لو تنطي؟
لحظات مؤثرة في منطقة المنصور - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٢ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-19
تاخذ لو تنطي؟
لحظات مؤثرة في منطقة المنصور - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٢ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-19
الله بالخير
الناس الخيرة تدلّ على الخير - اللّه بالخير - الحلقة ٢ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-19
الله بالخير
الناس الخيرة تدلّ على الخير - اللّه بالخير - الحلقة ٢ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-19
سوشيل رمضان
معلومة صادمة... علاقة القلق الشديد بالذكاء! - سوشيل رمضان - الحلقة ٢ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-19
سوشيل رمضان
معلومة صادمة... علاقة القلق الشديد بالذكاء! - سوشيل رمضان - الحلقة ٢ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-19
جولة رمضانية
سوق السراي - جولة رمضانية - الحلقة ٢ | رمضان 2026
09:45 | 2026-02-19
جولة رمضانية
سوق السراي - جولة رمضانية - الحلقة ٢ | رمضان 2026
09:45 | 2026-02-19
حديث رمضان
الهوية الرقمية - حديث رمضان - الحلقة ٢ | رمضان 2026
08:00 | 2026-02-19
حديث رمضان
الهوية الرقمية - حديث رمضان - الحلقة ٢ | رمضان 2026
08:00 | 2026-02-19
من الأخير في رمضان
الإطار الحائر ينعش سوق الشائعات - من الأخير في رمضان - حلقة ١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-18
من الأخير في رمضان
الإطار الحائر ينعش سوق الشائعات - من الأخير في رمضان - حلقة ١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-18
اخترنا لك
أعراض اذا شعرت بها عليك مراجعة الطبيب فورا
11:43 | 2026-02-19
بين التشكيك والتأييد.. هل يساعد الصيام المتقطع بإنقاص الوزن
10:46 | 2026-02-19
مسابقة جمال الإبل.. استبعاد 20 جملاً بسبب البوتوكس والمكياج في عُمان
05:08 | 2026-02-19
كيف تضمن صياماً صحياً خلال رمضان.. اتبعوا هذه الطرق
13:20 | 2026-02-18
بالصورة.. هلال رمضان عبر الكاميرا الرقمية
12:45 | 2026-02-18
ما سر العصبية في صيام رمضان.. هل يجوع الدماغ؟
11:12 | 2026-02-18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.