هل يقلل النشاط البدني من خطر الوفاة لدى مرضى السرطان

وحلل باحثون البيانات الطبية لأكثر من 17 ألف شخص مصابين بسبعة أنواع مختلفة من الأورام السرطانية، وقيّموا مستويات النشاط البدني لديهم قبل التشخيص وبعده بمتوسط 2.8 سنة، ثم تابعوا حالتهم الصحية لمدة تقارب 11 عاما، وقارنوا بين مستوى نشاطهم وخطر الوفاة.وأظهرت النتائج أن المرضى الذين حافظوا على نشاط بدني منتظم كانوا أقل عرضة لخطر الوفاة بشكل ملحوظ. فقد انخفض الخطر بنسبة 61% لدى مرضى سرطان الفم، و44% لدى مرضى سرطان الرئة، و38% لدى سرطان بطانة الرحم، و33% لدى سرطان المثانة.كما لوحظت فوائد واضحة حتى لدى المرضى الذين كانوا يتبعون نمط حياة خاملا قبل التشخيص، ثم بدأوا ممارسة الرياضة بانتظام بعده. إذ انخفض خطر الوفاة لدى مرضى سرطان الرئة بنسبة 42%، ولدى مرضى سرطان القولون والمستقيم بنسبة 49%.وأكد الباحثون أن بعض أنواع تستفيد حتى من النشاط البدني المعتدل — أقل من 150 دقيقة أسبوعيا — مقارنة بعدم ممارسة أي نشاط. كما أن تجاوز التوصيات القياسية من حيث مدة التمارين قد يمنح فائدة إضافية لبعض الفئات.ودعا العلماء العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى تشجيع المرضى على ممارسة النشاط البدني كجزء أساسي من خطة الدعم والعلاج، سواء أثناء المرض أو بعد الانتهاء من العلاج.