المنظفات المنزلية تهدد الأطفال.. أرقام بحجم الحوادث خلال 15 عاما

كشفت دراسة حديثة عن تعرض 240 ألفًا و862 طفلًا، ممن تبلغ أعمارهم خمس سنوات أو أقل، لحوادث مرتبطة بالمنظفات المنزلية في ، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2007 حتى عام 2022، في مؤشر يعكس حجم المخاطر المرتبطة باستخدام هذه المواد داخل المنازل.وجاءت هذه النتائج ضمن دراسة نشرتها الدورية العلمية «Pediatrics» المتخصصة في طب الأطفال، حيث أجرى فريق بحثي من مركز أبحاث «أبيغيل ويكسنر»، التابع لمستشفى طب الأطفال في مدينة بولاية أوهايو الأمريكية، تحليلًا للحوادث الناتجة عن التعرض للمنظفات المنزلية لدى الأطفال دون سن الخامسة، والتي استدعت نقلهم إلى أقسام الطوارئ بالمستشفيات خلال الفترة بين 2007 و2022.بحسب ما نقلته « الألمانية»، اعتمد الباحثون على فحص قاعدة بيانات إلكترونية تابعة لنظام متابعة الحوادث في الولايات المتحدة، وتوصلوا إلى أن سوائل غسيل الملابس ومادة التبييض كانتا الأكثر تسببًا في هذه الحوادث، بنسبة بلغت 30.1% و28.6% على التوالي.وتنوعت الإصابات التي تعرض لها الأطفال، حيث شكلت حالات التسمم النسبة الأكبر بواقع 64%، تلتها الحروق الكيميائية بنسبة 14.1%، ثم التهابات الجلد بنسبة 11.2%، ما يعكس تعدد أشكال المخاطر الناتجة عن هذه المواد.كما أظهرت البيانات أن 33% من الحوادث ارتبطت باستخدام أكياس المنظفات، في حين شكلت زجاجات رش السوائل نسبة 28.2%، وجاءت العبوات التي تحتوي على سوائل التنظيف بنسبة 19.7% من إجمالي الحالات.ونقل الموقع الإلكتروني «هيلث داي»، المتخصص في الأبحاث الطبية، عن الطبيبة ريبيكا ماك آدامز، من مركز «أبيغيل ويكسنر»، قولها في بيان إن الحوادث المرتبطة بعبوات سوائل التنظيف شهدت تراجعًا خلال السنوات الماضية، لكنها ظلت السبب الرئيسي وراء إصابات الأطفال الناتجة عن التعامل مع المنظفات خلال عام 2022.