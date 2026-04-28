"كلوبال تك" تتفق مع "هواوي" لتعزيز البنية التحتية الرقمية في العراق

وقالت الشركة في بيان ورد لـ ، إن "الاتفاقية أبرمت على هامش ندوة متخصصة أقامتها شركة كلوبال تك بعنوان (استمرارية الأعمال في مراكز البيانات الحديثة) بمشاركة نخبة من ممثلي القطاع المصرفي وشركات الدفع الإلكتروني إضافة للقطاع التقني".وأوضحت، أن "الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال تطوير مراكز البيانات وتقديم حلول متقدمة تدعم استمرارية الأعمال، بما يسهم في رفع مستوى موثوقية البنية التحتية الرقمية في ، لاسيما في القطاعات الحيوية".وشهدت الندوة حضور عدد من صُنّاع القرار والمختصين في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية، حيث تناولت جلساتها جاهزية مراكز البيانات في ضمان استمرارية الأنظمة وتقليل المخاطر التشغيلية، وفق المعايير العالمية.وبينت، أن "الاتفاقية تأتي في إطار توجه (كلوبال تك) نحو توسيع شراكاتها الاستراتيجية وتقديم حلول متكاملة تدعم تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزز جاهزية المؤسسات لمواكبة متطلبات التحول الرقمي في العراق".وتضمنت الفعالية، حسب البيان، جلسة نقاشية شارك فيها ممثلون عن شركة Huawei وUptime Institute، إلى جانب شركتي GlobalTek وتبادل للدفع الإلكتروني، حيث تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه استمرارية الأعمال، ودور الحلول التقنية الحديثة في دعم استقرار الأنظمة.