ماذا يعزز الإفطار المتوازن للطاقة والتركيز والصحة العامة

تشير الدراسة إلى أن تناول وجبة صباحية متوازنة يساعد على رفع مستوى الطاقة وتحسين وظائف الدماغ، خاصة أن مستوى السكر في الدم يكون منخفضًا عند الاستيقاظ، ما قد يؤثر على التركيز والنشاط الذهني. لذلك يساهم الإفطار في تعزيز الانتباه والذاكرة وتحسين الأداء في العمل أو الدراسة.كما يمتد تأثيره إلى الحالة المزاجية، إذ يقلل الشعور بالتعب والتوتر، ويمنح بداية يوم أكثر توازنًا وحيوية. ويساعد أيضًا على تنشيط عملية الأيض وحرق السعرات الحرارية، ما يدعم الحفاظ على الوزن وتنظيم الشهية خلال اليوم ويقلل من الإفراط في تناول الطعام.وتؤكد الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون الإفطار بانتظام يتمتعون بصحة أفضل، مع انخفاض خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب.لكن الفائدة الحقيقية تعتمد على جودة الوجبة، إذ يُفضل أن تحتوي على كربوهيدرات وبروتين وألياف ودهون صحية مثل الحبوب الكاملة والفواكه ومنتجات الألبان والمكسرات، بدلًا من السكريات التي تمنح طاقة مؤقتة يعقبها هبوط سريع.في النهاية، يبقى الإفطار أساسًا ليوم صحي ومنتج يجمع بين الطاقة والتركيز ودعم العامة.