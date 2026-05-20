مجلس الشيوخ يمرر مشروعا لتقييد صلاحيات ترامب في حرب إيران
بدون فلاتر أو تعديل.. إنستغرام يُطلق ميزة Instants للصور الواقعية والمحمية من السرقة
2026-05-20 | 06:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/75/منى-بركات
19 شوهد
في خطوةٍ مفاجئة لروّاد مواقع التواصل الاجتماعي ، أعلن تطبيق "إنستغرام" المملوك لشركة "ميتا" عن إطلاق ميزته الجديدة كليًّا والتي تحمل اسم "إنستانت" أو “Instants” وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المنصة المستمر لتعزيز الخصوصية وإعادة إحياء مفهوم "الواقعية والعفوية" التي افتقدها المستخدمون في عصر الفلاتر والتعديلات اللامتناهية.
ما هي ميزة Instants وكيف تعمل؟
تُتيح الميزة الجديدة للمستخدمين التقاط صور ومشاركتها فورًا مع قائمة "الأصدقاء المقربين" (Close Friends) والمتابعين. لكن الاختلاف الجذري والمثير في هذه الميزة يكمن في شروط صارمة وهي:
عدم إمكانية التعديل
الصور التي يتم التقاطها عبر"انستانت" أو “Instants” يجب أن تُنشر كما هي؛ فلا مجال لاستخدام الفلاتر، أو أدوات التعديل، ممّا يُجبر المستخدمين على مشاركة لحظاتهم الحقيقية.
اختفاء فوري
بمجرد أن يقوم الطرف الآخر بفتح الصورة ورؤيتها، فإنّها تختفي فورًا وبشكل تلقائي، وفي حال لم تُفتح، فإنها تحذف نفسها نهائياً بعد مرور 24 ساعة فقط.
حظر تصوير الشاشة (No Screenshots)
لحماية خصوصية المستخدمين، قامت المنصة بتشفير الميزة ومنع الطرف الآخر من التقاط "سكرين شوت" للصورة، ممّا يمنح المستخدم أمانًا كاملًا.
ماذا لو أردتِ إلغاء وتجميد هذه الميزة؟
لأنّ إنستغرام يُدرك أنّ بعض المستخدمين يفضلون التحكم الكامل في حساباتهم ولا يرغبون في استقبال هذا النوع من الصور المفاجئة أو إزعاجهم بطلباتها، فقد وفّر خيارًا سهلًا لإلغائها.
يُمكنك التوجه فورًا إلى إعدادات الخصوصية في حسابكِ (Settings and Privacy)، ثمّ الانتقال إلى خيار"إنستانت" أو"Instants"، ومن هناك يمكنكِ إيقاف تفعيل الميزة تمامًا. هذا الإلغاء سيمنع الآخرين من إرسال لقطات عفوية لك، كما سيخفي الزر الخاص بها من كاميرا حسابكِ لتعود واجهة التطبيق كما كانت.
ضربة لـ "سناب شات" و "BeReal"
يرى خبراء التقنية أنّ إطلاق إنستغرام لميزة "انستانت" أو “Instants” ليس مجرد تحديث عابر، بل هو هجوم مباشر على تطبيق "سناب شات" وتحدٍّ صريح لتطبيق "BeReal" ومن خلال دمج "إنستغرام" لهاتين الفكرتين مع إضافة طبقة حماية صارمة تمنع تصوير الشاشة، فإنّها تُقدّم للمستخدمين البديل الأكثر أمانًا وجاذبية.
في النهاية، تُثبت "ميتا" مجدّدًا أنّها لا تترك ميزة ناجحة في أي تطبيق منافس إلا وتستنسخها بطريقتها الخاصة والأكثر أمانًا. ميزة "إنستانت" أو "Instants" قد تبدو للكثيرين عودة ممتعة للحياة الواقعية بدون زيف، لكنها في نفس الوقت تمنح المستخدمين تحكمًا كاملًا للهروب منها إن أرادوا ذلك بضغطة زر واحدة.
والآن بعد أن عرفتً كل هذا هل ستعتمدعلى ميزة "انستانت" أو “Instants” لمشاركة لقطاتكَ العفوية، أم أنّكَ ستُسارع لإلغائها من إعدادات حسابكَ؟
منى بركات
