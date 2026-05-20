حفيد ترامب اللبناني يشعل مواقع التواصل.. شاهد كيف احتفلت عائلته بعيد ميلاده الأوّل!

وجاء هذا التفاعل بعد أن شاركت والدته، ، مجموعة من الصور الرسمية عبر حسابها على منصة "إنستغرام" لتوثيق هذه المناسبة السعيدة.

وظلّلت البهجة جلسة التصوير الخاصة، حيث ظهر الطفل ألكسندر وهو يتفاعل ببراءة وطرافة بجانب قالب الحلوى، محاطاً بوالدته تيفاني، ووالده رجل الأعمال اللبناني الأصل . كما لم تخلُ المناسبة من الأبعاد العائلية الدافئة، إذ جمعت إحدى الصور الجدّتين مع الحفيد الصغير، في لقطة مميزة تعكس تلاحم الأجيال وترابطها.يُشار إلى أن الطفل ألكسندر يمثل مزيجاً فريداً من الجذور والأمريكية؛ فوالده بولس ينحدر من بلدة "كفرعقا" الواقعة في قضاء الكورة بشمال ، وهو نجل رجل الأعمال الشهير مسعد بولس، الذي يشغل منصب كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق أوسطية.هذا التمازج جعل من ألكسندر محط اهتمام وترقب واسعين منذ لحظة ولادته، لا سيما في لبنان حيث احتفت به عائلة والده بشكل حافل، ليصبح اليوم أحد أشهر الأطفال الذين يجمعون بين أروقة السياسة الأمريكية وعراقة الجذور الشرقية.