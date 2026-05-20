حدث نادر يحصل لأول مرة في الكعبة منذ 33 عاما

وبحسب خبراء فلك، ستتعامد الشمس مباشرة فوق المشرفة ظهر يوم 27 ايار 2026، الموافق التاسع من ذي الحجة 1447 هجرياً، وهو يوم وقفة عرفة، لتختفي ظلال الأجسام تماماً في المكرمة عند لحظة التعامد.وتحدث ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة مرتين سنوياً، نتيجة وقوع مكة المكرمة على خط عرض 21.4 درجة شمالاً، أثناء الحركة الظاهرية للشمس بين خط الاستواء ومدار .وأوضح رئيس جمعية الإمارات للفلك وعضو لعلوم والفلك ، أن "التعامد يحدث عادة في أواخر ايار ومنتصف تموز من كل عام، عندما تصل الشمس إلى أعلى نقطة لها في السماء بزاوية تقارب 90 درجة وقت أذان الظهر، ما يؤدي إلى انعدام ظل الكعبة والأجسام القائمة في محيطها.لكن ما يجعل ظاهرة هذا العام استثنائية هو تزامنها مع يوم عرفة، وهي مصادفة فلكية نادرة لم تحدث منذ العام 1993، بسبب الفارق بين السنة القمرية والسنة الشمسية، إذ تحتاج الدورة القمرية إلى نحو 33 عاماً حتى تعود للتوافق مع التواريخ الشمسية نفسها.ويُنظر إلى هذه الظاهرة أيضاً باعتبارها وسيلة دقيقة لتحديد اتجاه القبلة في مختلف أنحاء العالم، حيث يمكن الاستفادة من لحظة التعامد عبر توجيه أي جسم عمودي نحو الشمس لتحديد اتجاه الكعبة بدقة عالية.