تحذير أمني عاجل لمستخدمي واتساب

ويأتي التحذير في وقت يعتمد فيه أكثر من ملياري مستخدم حول العالم على في التواصل اليومي، ما يجعل أي تهديد أمني مرتبط بالتطبيق محل اهتمام واسع ومصدر قلق للمستخدمين.وأكدت الشركة أن "الثغرتين لا تعنيان وجود اختراق نشط بشكل تلقائي"، لكنها أشارت إلى "إمكانية استغلالهما من قبل قراصنة إلكترونيين في حال التحديثات الأمنية وعدم تثبيت النسخ الأحدث من التطبيق".وشددت ميتا على أن "استخدام واتساب يبقى آمنًا عند الالتزام بإجراءات الحماية الموصى بها، وفي مقدمتها تحديث التطبيق باستمرار وتجنّب فتح الروابط أو الملفات المشبوهة".تفاصيل الثغرات المكتشفةتتعلق إحدى الثغرات بطريقة معالجة واتساب للرسائل التفاعلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي قد تحتوي على محتوى مدمج مثل معاينات الروابط أو مقاطع الفيديو.وتشير التقارير إلى أن هذه الرسائل قد تُستخدم بشكل خبيث لتحفيز النظام على فتح روابط أو محتويات خارجية بطريقة غير آمنة، ما قد يؤدي إلى تعريض الجهاز لمصادر غير موثوقة.ثغرة في إصدار ويندوزأما الثغرة الثانية فتؤثر بشكل خاص على مستخدمي واتساب على أجهزة ويندوز، حيث يمكن استغلال ملفات أو مرفقات يتم إرسالها داخل التطبيق، مثل المستندات أو ملفات PDF، لتنفيذ عمليات ضارة عند تحميلها.وتكمن خطورة هذه الثغرة في إمكانية تثبيت برمجيات خبيثة على الجهاز في حال تفاعل المستخدم مع ملف ضار.تحذير رسميدعت جميع المستخدمين إلى تحديث تطبيق واتساب فورًا عبر المتاجر الرسمية، إضافة إلى تحديث أنظمة التشغيل عند توفر تحديثات جديدة.وأكدت أن هذه الخطوة ضرورية لتقليل احتمالية التعرض لأي هجمات إلكترونية.وشددت الشركة على أن التحديثات الأمنية يتم إصدارها بشكل دوري لمعالجة الثغرات قبل استغلالها، لكنها تعتمد أيضًا على وعي المستخدمين في تثبيت هذه التحديثات بسرعة.مخاطر محتملةبحسب التحذيرات، فإن الثغرات المكتشفة قد لا تؤدي مباشرة إلى اختراق الجهاز، لكنها يمكن أن تُستغل ضمن هجمات أكثر تعقيدًا مثل سرقة بيانات الدخول، والوصول إلى معلومات حساسة، وتثبيت برامج تجسس، واستغلال الروابط المرسلة في الرسائل.ويؤكد خبراء الأمن السيبراني أن الجمع بين الثغرات والهندسة الاجتماعية لخداع المستخدم يمثل أكبر خطر حالي.أهمية التحديثات الأمنيةتعتمد تطبيقات المراسلة الحديثة مثل واتساب على التحديثات المستمرة لإغلاق الثغرات الأمنية. ويؤكد خبراء التقنية أن تجاهل التحديثات قد يجعل الأجهزة عرضة لهجمات معروفة مسبقًا لدى .كما أن ميزة التشفير التام بين الطرفين في واتساب تحمي محتوى الرسائل، لكنها لا تمنع دائمًا استغلال الأخطاء البرمجية أو خداع المستخدمين.