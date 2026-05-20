الجيش الأمريكي يعلن الإفراج عن سفينة ترفع علم إيران
تحذير أمني عاجل لمستخدمي واتساب

منوعات

2026-05-20 | 10:51
تحذير أمني عاجل لمستخدمي واتساب
السومرية نيوز – منوعات
حذّرت شركة ميتا مستخدمي تطبيق واتساب من ثغرتين أمنيتين خطيرتين قد تؤثران على الأجهزة العاملة بأنظمة iOS وأندرويد وويندوز، داعية إلى تحديث التطبيق بشكل فوري لتفادي أي محاولات اختراق محتملة.

ويأتي التحذير في وقت يعتمد فيه أكثر من ملياري مستخدم حول العالم على واتساب في التواصل اليومي، ما يجعل أي تهديد أمني مرتبط بالتطبيق محل اهتمام واسع ومصدر قلق للمستخدمين.
وأكدت الشركة أن "الثغرتين لا تعنيان وجود اختراق نشط بشكل تلقائي"، لكنها أشارت إلى "إمكانية استغلالهما من قبل قراصنة إلكترونيين في حال تجاهل التحديثات الأمنية وعدم تثبيت النسخ الأحدث من التطبيق".
وشددت ميتا على أن "استخدام واتساب يبقى آمنًا عند الالتزام بإجراءات الحماية الموصى بها، وفي مقدمتها تحديث التطبيق باستمرار وتجنّب فتح الروابط أو الملفات المشبوهة".
تفاصيل الثغرات المكتشفة
تتعلق إحدى الثغرات بطريقة معالجة واتساب للرسائل التفاعلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي قد تحتوي على محتوى مدمج مثل معاينات الروابط أو مقاطع الفيديو.
وتشير التقارير إلى أن هذه الرسائل قد تُستخدم بشكل خبيث لتحفيز النظام على فتح روابط أو محتويات خارجية بطريقة غير آمنة، ما قد يؤدي إلى تعريض الجهاز لمصادر غير موثوقة.
ثغرة في إصدار ويندوز
أما الثغرة الثانية فتؤثر بشكل خاص على مستخدمي واتساب على أجهزة ويندوز، حيث يمكن استغلال ملفات أو مرفقات يتم إرسالها داخل التطبيق، مثل المستندات أو ملفات PDF، لتنفيذ عمليات ضارة عند تحميلها.
وتكمن خطورة هذه الثغرة في إمكانية تثبيت برمجيات خبيثة على الجهاز في حال تفاعل المستخدم مع ملف ضار.
تحذير رسمي
دعت شركة ميتا جميع المستخدمين إلى تحديث تطبيق واتساب فورًا عبر المتاجر الرسمية، إضافة إلى تحديث أنظمة التشغيل عند توفر تحديثات جديدة.
وأكدت أن هذه الخطوة ضرورية لتقليل احتمالية التعرض لأي هجمات إلكترونية.
وشددت الشركة على أن التحديثات الأمنية يتم إصدارها بشكل دوري لمعالجة الثغرات قبل استغلالها، لكنها تعتمد أيضًا على وعي المستخدمين في تثبيت هذه التحديثات بسرعة.
مخاطر محتملة
بحسب التحذيرات، فإن الثغرات المكتشفة قد لا تؤدي مباشرة إلى اختراق الجهاز، لكنها يمكن أن تُستغل ضمن هجمات أكثر تعقيدًا مثل سرقة بيانات الدخول، والوصول إلى معلومات حساسة، وتثبيت برامج تجسس، واستغلال الروابط المرسلة في الرسائل.
ويؤكد خبراء الأمن السيبراني أن الجمع بين الثغرات والهندسة الاجتماعية لخداع المستخدم يمثل أكبر خطر حالي.
أهمية التحديثات الأمنية
تعتمد تطبيقات المراسلة الحديثة مثل واتساب على التحديثات المستمرة لإغلاق الثغرات الأمنية. ويؤكد خبراء التقنية أن تجاهل التحديثات قد يجعل الأجهزة عرضة لهجمات معروفة مسبقًا لدى القراصنة.
كما أن ميزة التشفير التام بين الطرفين في واتساب تحمي محتوى الرسائل، لكنها لا تمنع دائمًا استغلال الأخطاء البرمجية أو خداع المستخدمين.
ناس وناس
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٠ | الموسم 7
05:00 | 2026-05-20
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٠ | الموسم 7
05:00 | 2026-05-20
عشرين
عشرين
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-19
العراق في دقيقة 19-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-19
نشرة ١٩ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-19
Live Talk
Live Talk
المرأة والعمل المجتمعي… حضور مهني ورسالة إنسانية - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-19
المرأة والعمل المجتمعي… حضور مهني ورسالة إنسانية - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-19
طل الصباح
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 16-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-16
الأبراج - شنو؟ 16-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-16
أسرار الفلك
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
صباحكم أحلى مع سلمى
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
استديو Noon
استديو Noon
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
منتدى سومر
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
