هل يمكن شحن الهاتف بالكابل والشحن اللاسلكي في الوقت نفسه؟
منوعات
2026-05-20 | 12:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
14 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
يتم تداول أسئلة كثيرة بين مستخدمي الهواتف الذكية حول إمكانية شحن الجهاز باستخدام الكابل والشاحن اللاسلكي في الوقت نفسه بهدف تسريع عملية الشحن، أو تقليل وقت الانتظار.
في هذا السياق كشف تقرير تقني حديث، أن الإجابة ليست كما يتوقعها البعض، إذ إن الهواتف الحديثة لا تسمح، فعليًا، بالاستفادة من الطريقتين معًا.
الشحن المزدوج
تعمل الهواتف الذكية عبر نظام إدارة طاقة داخلي متطور يحدد مصدر الطاقة الأكثر كفاءة. فعند توصيل الهاتف بكابل USB ووضعه في الوقت نفسه على شاحن لاسلكي، يقوم الجهاز تلقائيًا باختيار الشحن السلكي، وإيقاف أو
تجاهل
الشحن اللاسلكي.
ويعود ذلك إلى أن الشحن السلكي أسرع وأكثر كفاءة، لذلك يتم إعطاؤه الأولوية دائمًا. كما أن دوائر الطاقة في الهاتف مصممة لتجنب تضارب مصادر الطاقة، ومنع حدوث أعطال محتملة.
حرارة إضافية
يشير الخبراء إلى أن الجمع بين الشحن السلكي واللاسلكي قد يؤدي إلى توليد حرارة إضافية داخل الجهاز، وهو أمر غير مرغوب فيه. فالحرارة الزائدة تعد أحد أهم العوامل التي تؤثر على عمر البطارية وجودتها على المدى الطويل. لهذا السبب، تقوم الشركات المصنعة ببرمجة الهواتف بحيث تمنع هذا النوع من الاستخدام المزدوج لحماية البطارية والمكونات الداخلية.
لكل طريقة استخداماتها
رغم عدم إمكانية الشحن المزدوج فعليًا، إلا أن لكل طريقة استخداماتها الخاصة. فالشحن السلكي مناسب للسرعة عندما تحتاج إلى شحن سريع، بينما يوفر الشحن اللاسلكي راحة أكبر وسهولة في الاستخدام، خاصة أثناء العمل أو النوم. وبعض المستخدمين يعتمدون على الشاحن اللاسلكي لتشغيل الهاتف بشكل مستمر على المكتب، بينما يستخدمون الكابل عند الحاجة إلى شحن سريع.
الجمع بين الطريقتين
حتى لو افترضنا أن الهاتف يسمح باستخدام الطريقتين، فإن ذلك قد يؤدي إلى زيادة حرارة الجهاز، وضغط إضافي على البطارية، وانخفاض كفاءة الشحن، واحتمال تقليل عمر البطارية على المدى الطويل. ولهذا يتم تجنّب هذا السيناريو في التصاميم الحديثة.
في الخلاصة
إن شحن الهاتف عبر الكابل والشاحن اللاسلكي في نفس الوقت غير ممكن عمليًا في معظم الهواتف الحديثة، حيث يقوم الجهاز تلقائيًا باختيار الشحن السلكي، وإيقاف اللاسلكي.
والهدف من ذلك هو حماية البطارية، وتجنب ارتفاع الحرارة، وليس مجرد قيود تقنية عشوائية. وبذلك، يظل الخيار الأفضل هو استخدام كل طريقة بحسب الحاجة، الشحن السلكي للسرعة، واللاسلكي للراحة.
