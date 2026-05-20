ترامب يتعهد بالكشف عن خطط بلاده بشأن حصار كوبا
طريقة جديدة لحماية الأسنان من التسوس
منوعات
2026-05-20 | 13:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
103 شوهد
أظهرت دراسة حديثة أن استخدام معاجين الأسنان التي تحتوي النانوهيدروكسي أباتيت والزيوت العطرية يحمي مينا الأسنان من التلف ويكبح نمو البكتيريا التي تسبب التسوس.
اختبر الفريق العلمي معاجين تجريبية تحتوي على النانوهيدروكسي أباتيت، وهي مادة قادرة على
ترميم
المعادن في مينا الأسنان، وأضيف إلى تلك المعاجين مواد طبيعية مثل زيت جوز الهند، وزيت القرفة، وزيت شجرة الشاي، وأُجريت الاختبارات على عينات من أسنان بشرية، وكذلك على بكتيريا Streptococcus mutans المرتبطة بتطور التسوس.
وأظهرت النتائج أن معجون الأسنان الذي يحتوي على زيت القرفة كان له أقوى تأثير مضاد للبكتيريا، حيث كبح نمو البكتيريا بشكل شبه كامل، وفي المقابل تفوقت المعاجين التي تحتوي على زيت جوز الهند في صلابة مينا الأسنان بعد تعرضه للتلف.
كما ساعدت هذه الأنواع من المعاجين في الحفاظ على مستوى حموضة مناسب في تجويف الفم، مما قلل من خطر تسوس الأسنان.
ويرى الباحثون أن الجمع بين النانوهيدروكسي أباتيت والزيوت العطرية في معاجين الأسنان قد يشكل بديلا واعدا للوسائل التقليدية في حماية الأسنان من التسوس.
والنانوهيدروكسي أباتيت هو شكل اصطناعي فائق الصغر من معدن "الهيدروكسي أباتيت" الطبيعي، وهو المكون الأساسي المكون لمينا الأسنان والعظام، وبفضل جزيئاته النانوية التي يتراوح حجمها بين 20 و100 نانومتر، فإنه يستخدم كبديل متوافق حيويا للفلورايد في بعض معاجين الأسنان.
