ما أفضل وقت لتناول التمر؟
منوعات
2026-05-25 | 11:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
137 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
يعد التمر من أفضل الوجبات الخفيفة، فهو غني بالألياف، والسكريات الطبيعية والمعادن التي تدعم الهضم، والتحكم في إفراز هرمونات الجوع، وتمنح الجسد دفعة سريعة من الطاقة، وتشير الأبحاث إلى أن اختلاف توقيت تناول التمر يؤثر على الفوائد التي يستخلصها الجسم منها.
وبحسب موقع "
فيري ويل هيلث
"، توفر ثلاث حبات من التمر منزوع النوى في الصباح 4 غرام من الألياف، أي حوالي 19 بالمئة من الاحتياج اليومي الموصى به لمعظم البالغين الأصحاء.
ويوفر التمر الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، ويعتبر التمر حلا سحريا للأشخاص الذين يعانون من الإمساك، فهو غني بكحولات سكرية طبيعية تحفز حركة الأمعاء.
وتشير الدراسة إلى أن الأشخاص الذين تناولوا التمر يومياً لمدة 21 يوما كانت حركة أمعائهم أكثر مقارنة بمن لم يتناوله.
تشير أبحاث إلى أن تناول التمر قد يكون مفيداً للجهاز الهضمي وقد يحسن الميكروب المعوي.
بديل للسكر
وبفضل طعمه الحلو وقوامه المطاطي، يعد التمر وجبة مسائية مثالية لتلبية رغبات الجسم في تناول الحلويات بعد
العشاء
، وهو بديل صحي للسكر المكرر.
لماذا التمر هو أفضل وجبة خفيفة قبل التمرين؟
رغم احتوائه على نسبة عالية من السكر الطبيعي، إلا أن المؤشر الجلايسيمي للتمر منخفض نسبيا، ما يعني أن الأشخاص المصابين بالسكري أو الذين يراقبون استهلاكه يمكن أن يضيفوه إلى نظامهم الغذائي.
وتساعد الألياف الموجودة في التمر على استقرار مستويات سكر الدم ومنع الانخفاضات المفاجئة.
وينصح بمراعاة الاعتدال في حجم الحصة اليومية المتناولة من التمر بسبب احتوائه على نسب عالية من السكريات والسعرات الحرارية.
قبل التمرين للحصول على الطاقة
سواء كان مجففا أو طازجا، يوفر التمر طاقة ومستويات عالية من النشاط قبل بدء التمارين.
ويوفر التمر البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم والكالسيوم وهي إلكتروليتات مهمة في ترطيب الجسم.
وتشير الأبحاث إلى أن التمر يساعد في تحسين الأداء الرياضي بفضل احتوائه على الكربوهيدرات التي توفر الطاقة المستمرة وتدعم تعافي العضلات بسرعة، فيما يساعد البوتاسيوم على منع تقلصات العضلات بينما يسرع الحديد في نقل الأكسجين من الرئتين إلى باقي الجسم.
