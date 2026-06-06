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دقائق معدودة مع الذكاء الاصطناعي ماذا تفعل بالتفكير؟

منوعات

2026-06-06 | 10:36
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
دقائق معدودة مع الذكاء الاصطناعي ماذا تفعل بالتفكير؟
76 شوهد

كشفت دراسة أكاديمية جديدة أن الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي لفترات قصيرة قد يترك أثرًا سلبيًا مباشرًا على القدرات الذهنية، لا سيما مهارات التفكير المستقل وحل المشكلات.

الدراسة، التي شارك فيها باحثون من مؤسسات أكاديمية بارزة من بينها جامعة كارنيغي ميلون، وجامعة أكسفورد، ومعهد ماساتشوستس للجموعة أخرى باستخدام مساعد ذكي لمدة تقارب عشر دقائق قبل إيقاف هذه المساعدة في المرحلة الأخيرة من الاختبار.
ورغم أن مستخدمي الذكاء الاصطناعي حققوا أداءً أفضل في البداية، فإن نتائجهم تراجعت بشكل ملحوظ فور فقدان الدعم التقني، وأظهرت البيانات أن قدرتهم على حل المسائل انخفضت بنسبة وصلت إلى 20% مقارنة بالمشاركين الذين اعتمدوا على قدراتهم الذاتية منذ البداية.
كما تبين أن الأفراد الذين اعتادوا على المساعدة الذكية كانوا أكثر ميلاً لتجاوز الأسئلة أو تركها دون إجابة، بمعدل يعادل ضعف المشاركين الآخرين.


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وامتدت التجربة إلى اختبارات الفهم القرائي، حيث توصل الباحثون إلى نتائج متقاربة، فعلى الرغم من أن الذكاء الاصطناعي لم يمنح المستخدمين أفضلية واضحة أثناء الاختبار، إلا أن الاعتماد عليه انعكس لاحقًا على قدرتهم في التحليل والاستنتاج دون مساعدة خارجية.
وأشارت الدراسة إلى أن طريقة استخدام الذكاء الاصطناعي تلعب دورًا حاسمًا في حجم التأثير. فالمشاركون الذين طلبوا حلولًا جاهزة مباشرة كانوا الأكثر تأثرًا بالتراجع المعرفي، في حين لم يظهر التأثير ذاته لدى من استخدموا الأداة للحصول على تلميحات أو توجيها
تت التعلم والتطور المعرفي.
وحذر معدّو الدراسة من أن التعرض القصير لهذه الأدوات قد يؤدي إلى انخفاض ملموس في الأداء الذاتي، متسائلين عن حجم التأثير التراكمي المحتمل للاستخدام اليومي المستمر على مدى أشهر أو سنوات.
وتأتي هذه النتائج وسط نقاش متزايد حول تأثير الذكاء الاصطناعي على العقل البشري، فبينما تشير بعض الدراسات إلى احتمال تراجع مهارات التركيز والفضول والتفكير العميق نتيجة الإفراط في الاعتماد على الأنظمة الذكية، يرى آخرون أن التاريخ شهد مخاوف مشابهة مع ظهور الآلات الحاسبة وأنظمة الملاحة والهواتف الذكية، دون أن تتسبب تلك التقنيات في انهيار القدرات العقلية لدى البشر.
ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة تختلف عن الأدوات السابقة؛ لأنها تقدم إجابات فورية وشاملة لمعظم الأسئلة، ما يجعلها شكلًا غير مسبوق من الدعم المعرفي قد يدفع بعض المستخدمين إلى تقليل اعتمادهم على قدراتهم الذهنية مع مرور الوقت.
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