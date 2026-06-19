هل يمكن للدماغ أن "ينام" جزئياً وهو مستيقظ؟.. الإجابة غريبة

وذكرت الدراسة، المنشورة في مجلة Nature، أن باحثين تمكنوا من تحفيز أنماط محددة من النشاط العصبي المرتبطة بمرحلة النوم غير المصحوب بحركة العين السريعة (NREM) لدى فئران مستيقظة، الأمر الذي سمح لأجزاء من الدماغ بتنفيذ عمليات إعادة التنظيم والاستشفاء العصبي دون الدخول في النوم التقليدي.واعتمد فريق البحث على فئران معدلة وراثياً يمكن التحكم بنشاط خلاياها العصبية عبر الضوء، حيث جرى تحفيز مناطق محددة من الدماغ بعد إبقائها مستيقظة لساعات طويلة، لتظهر النتائج انخفاض مؤشرات الإرهاق العصبي في المناطق المحفزة مقارنة بالمعتاد.وقالت الباحثة كيارا تشيريللي إن الدراسة انطلقت من تساؤل حول إمكانية دفع الدماغ إلى حالة تشبه النوم العميق أثناء اليقظة، مشيرة إلى أن بعض الحيوانات، مثل الدلافين، تمتلك آليات تسمح بنوم جزئي لبعض مناطق الدماغ.وأضافت أن الجزء الذي أتمّ عملية إعادة التنظيم العصبي أثناء اليقظة لم يُظهر حاجة إضافية إلى النوم التعويضي لاحقاً.وأكد الباحثون أن النتائج ما تزال في مراحلها الأولية، مشددين على أن النوم الطبيعي سيبقى، على الأرجح، ضرورة بيولوجية أساسية لا يمكن الاستغناء عنها بالكامل، رغم الآفاق الجديدة التي تفتحها هذه الدراسة لفهم وظائف النوم وآليات عمل الدماغ.