تيك توك تحذف اكثر من 4.5 مليون فيديو في العراق

وأصدرت المنصة تقرير إنفاذ إرشادات المجتمع للربع الرابع من عام 2025، مؤكدة التزامها بتعزيز بيئة رقمية آمنة لمستخدميها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأوضحت أنها حذفت أكثر من 11.7 مليون مقطع فيديو في دول المنطقة، بينها والسعودية والإمارات والعراق ولبنان، لمخالفتها سياسات الاستخدام.وأشارت إلى تكثيف جهود حماية الفئات العمرية الأصغر، حيث أزالت نحو 23.8 مليون حساب يُشتبه في عودتها لأشخاص دون سن 13 عاما، إضافة إلى 147.7 مليون حساب وهمي على مستوى العالم.وفي مجال البث المباشر، علقت بحسب التقرير، أكثر من 42.8 مليون بث مباشر خلال الفترة نفسها، وحظرت مئات الآلاف من المضيفين المخالفين.وسجلت مصر حذف 2.38 مليون مقطع فيديو، والسعودية 2.9 مليون، والإمارات 787 ألفا، والعراق 4.69 ملايين، ولبنان أكثر من مليون مقطع، مع نسب حذف استباقي بلغت 99.9% في جميع الدول.وأكدت تيك توك أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجيتها المستمرة لحماية القُصر، وضمان تجارب رقمية آمنة، إلى جانب تعزيز الشفافية والثقة عبر الجمع بين والخبرات البشرية في الإشراف على المحتوى.