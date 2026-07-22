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استورد 49 ألف نملة لتزيين الحلوى... اعتقال صاحب مطعم شهير بعد إثارته الجدل!

منوعات

2026-07-22 | 05:30
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
استورد 49 ألف نملة لتزيين الحلوى... اعتقال صاحب مطعم شهير بعد إثارته الجدل!
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في قضية أثارت جدلًا واسعًا في كوريا الجنوبية، يواجه طاهٍ يدير مطعمًا حائزًا نجمتَي "ميشلان" احتمال السجن بعد اتهامه باستخدام النمل في تزيين أطباق الحلوى، في مخالفة لقوانين سلامة الغذاء.


وفي التفاصيل، يواجه صاحب المطعم شهير عقوبة السجن لمدة عام بناءً على طلب الادعاء، وذلك بتهمة استخدام النمل لتزيين أطباق الحلوى.
ولا يُعد النمل ضمن أنواع الحشرات العشرة المصرح باستهلاكها بشريًّا بموجب قوانين البلاد؛ إذ تشمل القائمة المعتمدة -من بين أنواع أخرى- الجنادب والجراد وصراصير الحقل، بحسب (BBC).
وطالب ممثلو الادعاء، الاثنين، بفرض غرامة قدرها 20 مليون وون كوري (13,510 دولارات أمريكي؛ 10,100 جنيه إسترليني) على المطعم الحائز نجمتي "ميشلان"، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في الثاني من أيلول المقبل.
وأقر المالك بتقديم النمل، مبررًا ذلك باستخدامه في "جزء صغير" فقط من قائمة الطعام، المكونة من 15 صنفًا، حيث استُخدم كإضافة فوق حلوى "السوربيه"، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ الزبائن بإمكانية اختيار إضافات أخرى خالية من النمل.
وكُشف النقاب عن هذه القضية بعد أن عثر مسؤولون في وزارة سلامة الغذاء والدواء على تعليقات نشرها رواد مطعم عبر الإنترنت، مرفقةً بصور لأطباق نُثر عليها النمل.
ويُقدّر المحققون أن نحو 49 ألف نملة -مستوردة من الولايات المتحدة وتايلاند- استُخدمت في إعداد عدة أطباق في المطعم، الذي لم يتم الكشف عن اسمه ولا هوية صاحبه، على مدار 4 سنوات.
وكشفت السلطات الصحية أن المطعم استخدم نملًا "احتوى على معادن ثقيلة بنسبة تصل إلى 55 ضعفًا مقارنة بالحشرات الصالحة للأكل المعتادة"، وذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "تشوسون ديلي".
وتأخذ السلطات الكورية الجنوبية في الاعتبار عدة معايير عند البت في إمكانية اعتماد الحشرات كغذاء؛ وتشمل هذه المعايير: مخاطر سلامة الغذاء، والسمية، والقيمة الغذائية، ومدى إمكانية تربيتها ومعالجتها وفق شروط صحية سليمة.
وفي معرض دفاعه، جادل صاحب المطعم بأن 60% فقط من رواد المطعم اختاروا تجربة النمل، في حين قُدِّمت للبقية بدائل، مثل: الخل المُخمَّر والزهور القابلة للأكل، مضيفًا أن المطاعم في دول أخرى -مثل: أستراليا والدنمارك، وبريطانيا- تستخدم النمل أيضًا ضمن مكوناتها.

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