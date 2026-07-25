"تغيير شكل فقاعات الرسائل داخل المحادثات".. واتساب يستعد لتحديث جديد في ايفون

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
دوي انفجارات في جزيرة قشم جنوبي إيران
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

"تغيير شكل فقاعات الرسائل داخل المحادثات".. واتساب يستعد لتحديث جديد في ايفون

منوعات

2026-07-25 | 06:31
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;تغيير شكل فقاعات الرسائل داخل المحادثات&quot;.. واتساب يستعد لتحديث جديد في ايفون
1 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
يستعد تطبيق واتساب على أجهزة آيفون للحصول على تحديث بصري جديد يغيّر شكل فقاعات الرسائل داخل المحادثات.

وتهدف الخطوة إلى جعل تجربة الدردشة أكثر حداثة وانسجاماً مع تصميم نظامiOS.
وتختبر الشركة حالياً التصميم الجديد قبل طرحه لجميع المستخدمين.
تصميم أكثر نعومة
بدأ واتساب اختبار مظهر جديد لفقاعات الرسائل في تطبيقه على نظام iOS، حيث أصبحت الفقاعات تتميز بزوايا أكثر استدارة وشكلاً أكثر نعومة مقارنة بالتصميم الحالي.
ويمنح التحديث المحادثات مظهراً أقرب إلى تطبيق iMessage الخاص بشركة أبل، مع تحسينات تهدف إلى جعل الرسائل تبدو أكثر انسجاماً مع واجهة الآيفون.
ولا يركز التحديث على إضافة وظائف جديدة، بل يأتي ضمن سلسلة من التعديلات التي تجريها واتساب على الواجهة بهدف تحديث تجربة الاستخدام وإعطاء التطبيق مظهراً أكثر عصرية.
تحسين عرض الصور
إلى جانب تغيير شكل الفقاعات، يتضمن التصميم الجديد تعديلات على طريقة عرض الملفات والصور المشتركة داخل الدردشات.
ووفقاً للتقارير، ستظهر الوسائط بشكل أكثر نظافة، مع إزالة بعض الحدود التقليدية المحيطة بها؛ ما يجعل الصور ومقاطع الفيديو تبدو وكأنها جزء طبيعي من المحادثة بدلاً من عناصر منفصلة.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التغييرات التي أدخلها واتساب على تطبيقه في أجهزة أبل، بما في ذلك تبني عناصر تصميم مستوحاة من لغة Liquid Glassالجديدة في أنظمة أبل الحديثة.
تحديث تجربة iOS
خلال الفترة الأخيرة، كثّف واتساب جهوده لتحسين التطبيق على منصات أبل، حيث عمل على إعادة تصميم عدة أجزاء من الواجهة، مثل شريط التنقل وبعض عناصر المحادثات وقوائم الخيارات.
وتختبر الشركة ميزات إضافية مثل تأثيرات حركية جديدة عند ظهور الرسائل داخل المحادثات، بحيث تظهر الرسائل بطريقة أكثر سلاسة بدلاً من ظهورها بشكل ثابت.
وتتوفر هذه الميزة حالياً لبعض مستخدمي النسخ التجريبية، مع إمكانية التحكم بتفعيلها أو إيقافها من الإعدادات.
تعزيز المنافسة
رغم أن تغيير شكل فقاعات الرسائل قد يبدو بسيطاً، فإنه يعكس استراتيجية واتساب للحفاظ على جاذبية التطبيق أمام المنافسين، خصوصاً مع استمرار تطور تطبيق iMessage وتطبيقات المراسلة الأخرى التي تقدم تصاميم أكثر تكاملاً مع أنظمة التشغيل.
ويسعى واتساب إلى تقديم تجربة موحدة عبر مختلف الأجهزة، مع الحفاظ على بساطة الاستخدام التي جعلت التطبيق واحداً من أكثر منصات التواصل انتشاراً حول العالم.
ولا بد من الإشارة إلى أن فقاعات الرسائل الجديدة لا تزال قيد الاختبار، ولم يعلن تطبيق واتساب موعداً رسمياً لإطلاقها لجميع مستخدمي آيفون.
وكما يحدث عادة مع الميزات التجريبية، قد يتم تعديل التصميم قبل طرح النسخة النهائية أو إطلاقه تدريجياً لمستخدمين محددين أولاً.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
٢٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-24
Play
٢٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-24
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-24
Play
العراق في دقيقة 24-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-24
علناً
Play
علناً
العلاقات الدولية وحر.ب الفساد - الحلقة ٦ | الموسم ٥
14:30 | 2026-07-23
Play
العلاقات الدولية وحر.ب الفساد - الحلقة ٦ | الموسم ٥
14:30 | 2026-07-23
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-23
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-23
Live Talk
Play
Live Talk
بناء الثقة بالنفس عند الطفل - الحلقة ٧٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-23
Play
بناء الثقة بالنفس عند الطفل - الحلقة ٧٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-23
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-23
Play
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-23
طل الصباح
Play
طل الصباح
ورقة بيضاء 23-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-23
Play
ورقة بيضاء 23-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-23
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الممثلة ارجوان جاسم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٨ | season 2
15:30 | 2026-07-22
Play
الممثلة ارجوان جاسم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٨ | season 2
15:30 | 2026-07-22
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 22-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-22
Play
استديو نون 22-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-22
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
لغز بوليسي 22-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-22
Play
لغز بوليسي 22-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-22
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
٢٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-24
Play
٢٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-24
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-24
Play
العراق في دقيقة 24-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-24
علناً
Play
علناً
العلاقات الدولية وحر.ب الفساد - الحلقة ٦ | الموسم ٥
14:30 | 2026-07-23
Play
العلاقات الدولية وحر.ب الفساد - الحلقة ٦ | الموسم ٥
14:30 | 2026-07-23
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-23
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-23
Live Talk
Play
Live Talk
بناء الثقة بالنفس عند الطفل - الحلقة ٧٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-23
Play
بناء الثقة بالنفس عند الطفل - الحلقة ٧٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-23
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-23
Play
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-23
طل الصباح
Play
طل الصباح
ورقة بيضاء 23-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-23
Play
ورقة بيضاء 23-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-23
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الممثلة ارجوان جاسم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٨ | season 2
15:30 | 2026-07-22
Play
الممثلة ارجوان جاسم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٨ | season 2
15:30 | 2026-07-22
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 22-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-22
Play
استديو نون 22-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-22
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
لغز بوليسي 22-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-22
Play
لغز بوليسي 22-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-22

اخترنا لك
شخص يقاضي "تشات جي بي تي" بسبب نصائح طبية كادت تودي بحياته
06:36 | 2026-07-25
أسباب ارتفاع ضغط العين
06:14 | 2026-07-25
مصر.. تحقيق مع البلوغر هدير عبد الرازق في جريمة جديدة
05:30 | 2026-07-25
خطوات للإقلاع عن التدخين
01:58 | 2026-07-25
الخبراء في حيرة بسبب مرض مميت يصممه الذكاء الاصطناعي
18:33 | 2026-07-24
تطوير نظام جديد يمكنه التشخيص المبكر لضمور العضلات
13:36 | 2026-07-24

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.