"تغيير شكل فقاعات الرسائل داخل المحادثات".. واتساب يستعد لتحديث جديد في ايفون

وتهدف الخطوة إلى جعل تجربة الدردشة أكثر حداثة وانسجاماً مع تصميم نظامiOS.وتختبر الشركة حالياً التصميم الجديد قبل طرحه لجميع المستخدمين.تصميم أكثر نعومةبدأ اختبار مظهر جديد لفقاعات الرسائل في تطبيقه على نظام iOS، حيث أصبحت الفقاعات تتميز بزوايا أكثر استدارة وشكلاً أكثر نعومة مقارنة بالتصميم الحالي.ويمنح التحديث المحادثات مظهراً أقرب إلى تطبيق iMessage الخاص بشركة أبل، مع تحسينات تهدف إلى جعل الرسائل تبدو أكثر انسجاماً مع واجهة الآيفون.ولا يركز التحديث على إضافة وظائف جديدة، بل يأتي ضمن سلسلة من التعديلات التي تجريها واتساب على الواجهة بهدف تحديث تجربة الاستخدام وإعطاء التطبيق مظهراً أكثر عصرية.تحسين عرض الصورإلى جانب تغيير شكل الفقاعات، يتضمن التصميم الجديد تعديلات على طريقة عرض الملفات والصور المشتركة داخل الدردشات.ووفقاً للتقارير، ستظهر الوسائط بشكل أكثر نظافة، مع إزالة بعض الحدود التقليدية المحيطة بها؛ ما يجعل الصور ومقاطع الفيديو تبدو وكأنها جزء طبيعي من المحادثة بدلاً من عناصر منفصلة.وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التغييرات التي أدخلها واتساب على تطبيقه في أجهزة أبل، بما في ذلك تبني عناصر تصميم مستوحاة من لغة Liquid Glassالجديدة في أنظمة أبل الحديثة.تحديث تجربة iOSخلال الفترة الأخيرة، كثّف واتساب جهوده لتحسين التطبيق على منصات أبل، حيث عمل على إعادة تصميم عدة أجزاء من الواجهة، مثل شريط التنقل وبعض عناصر المحادثات وقوائم الخيارات.وتختبر الشركة ميزات إضافية مثل تأثيرات حركية جديدة عند ظهور الرسائل داخل المحادثات، بحيث تظهر الرسائل بطريقة أكثر سلاسة بدلاً من ظهورها بشكل ثابت.وتتوفر هذه الميزة حالياً لبعض مستخدمي النسخ التجريبية، مع إمكانية التحكم بتفعيلها أو إيقافها من الإعدادات.تعزيز المنافسةرغم أن تغيير شكل فقاعات الرسائل قد يبدو بسيطاً، فإنه يعكس استراتيجية واتساب للحفاظ على جاذبية التطبيق أمام المنافسين، خصوصاً مع استمرار تطور تطبيق iMessage وتطبيقات المراسلة الأخرى التي تقدم تصاميم أكثر تكاملاً مع أنظمة التشغيل.ويسعى واتساب إلى تقديم تجربة موحدة عبر مختلف الأجهزة، مع الحفاظ على بساطة الاستخدام التي جعلت التطبيق واحداً من أكثر منصات التواصل انتشاراً حول العالم.ولا بد من الإشارة إلى أن فقاعات الرسائل الجديدة لا تزال قيد الاختبار، ولم يعلن تطبيق واتساب موعداً رسمياً لإطلاقها لجميع مستخدمي آيفون.وكما يحدث عادة مع الميزات التجريبية، قد يتم تعديل التصميم قبل طرح النسخة النهائية أو إطلاقه تدريجياً لمستخدمين محددين أولاً.