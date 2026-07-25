مصر.. تحقيق مع البلوغر هدير عبد الرازق في جريمة جديدة

وفي سياق منفصل، قررت للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري حجز الدعوى المقامة ضد هدير عبدالرازق للحكم بجلسة 28 أكتوبر المقبل.وتتعلق الدعوى بالطعن على عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.وقدم المحامي هاني سامح مذكرة تضمنت دفعًا جديًا بعدم دستورية العبارة محل الطعن، مطالبًا بإحالة النص إلى العليا، أو التصريح بإقامة الدعوى الدستورية خلال المدة القانونية، مع وقف نظر الدعوى لحين الفصل في المسألة الدستورية.واستند الدفاع إلى أن العبارة محل الطعن تفتقر إلى تعريف تشريعي واضح ومحدد، ولا توضح طبيعة الفعل المادي الذي يشكل اعتداءً على القيم الأسرية، بما قد يصعّب التمييز بين السلوك المباح والفعل الذي يستوجب العقاب.