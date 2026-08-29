8 خطوات عملية تساعد في تخفيف حدة الصداع

وبحسب موقع " ميد"، يمكن اتباع عدد من الإجراءات لتخفيف الصداع، أبرزها:1. الكمادات الباردة: وضع كمادة باردة على الجبهة عند الإصابة بالصداع النصفي.2. الكمادات الساخنة: استخدام وسادة تدفئة على الرقبة أو مؤخرة الرأس لتخفيف صداع التوتر.3. تخفيف الضغط: تجنب ربط الشعر بإحكام أو ارتداء ما يسبب ضغطاً على الرأس.4. تقليل الإضاءة: الابتعاد عن الإضاءة الساطعة وشاشات الأجهزة عند الشعور بالصداع.5. تجنب المضغ المستمر: التقليل من مضغ العلكة وقضم الأظافر، خاصة لمن يعانون من صرير الأسنان.6. الحفاظ على الترطيب: شرب كميات كافية من الماء لتجنب الجفاف المسبب للصداع.7. الاعتدال في الكافيين: تناول القهوة أو الشاي باعتدال، لتجنب الصداع المرتبط بالإفراط أو الانقطاع المفاجئ.8. الحصول على قسط من الراحة: الاستلقاء أو أخذ قيلولة قصيرة قد يساعدان في تخفيف الألم.