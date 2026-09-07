ثغرة خطيرة في متصفح كوكل كروم

واكتشف الباحث سالفاتوري غوليتسيا الثغرة في المتصفح الذي يستخدمه نحو 3.6 مليار شخص حول العالم، وأبلغ "غوغل" بها.وهذا النوع من الثغرات مقلق بشكل خاص لأنه غير معروف سابقا لمطوري البرامج، ما يعني عدم توفر أي حماية ضدها.ويشمل التحديث لأنظمة "ويندوز" و"ماك" و"لينكس 12" إصلاحا أمنيا للثغرة التي تحمل CVE-2026-85046، ولم تقدم "غوغل" تفاصيل محددة عنها لإتاحة الوقت للمستخدمين لتحديث متصفحاتهم.وقالت "غوغل" في إشعار حول المشكلة: "تدرك غوغل أن استغلالا للثغرة CVE-2026-85046 موجود بالفعل"، مضيفة أن "الوصول إلى تفاصيل الثغرة والروابط قد يظل مقيدا حتى يتم تحديث غالبية المستخدمين بالإصلاح".ويمكن استغلال المشكلة الأمنية عبر إغراء شخص ما بزيارة صفحة HTML تحتوي على كود ضار، ما قد يمنح المهاجمين السيطرة على علامة التبويب المصابة، ويسمح لهم بتعطيل النظام أو تنفيذ كود ضار أو سرقة بيانات حساسة.ولم تقدم "غوغل" تفاصيل حول من يستغل الثغرة، أو عدد الضحايا، أو الجهات المستهدفة.وفي وقت سابق من هذا العام، اكتشف باحثون في مجموعة استخبارات التهديدات التابعة لـ"غوغل" أول دليل على استخدام قراصنة للذكاء الاصطناعي لإنشاء ثغرة "اليوم صفر".وكتب الباحثون في تقرير في مايو: "لأول مرة، حددت المجموعة جهة تهديد تستخدم استغلالا لثغرة اليوم صفر نعتقد أنه تم تطويره باستخدام . كان المخطط الإجرامي ينوي استخدامه في حدث استغلال واسع النطاق، لكن اكتشافنا الاستباقي ربما منع استخدامه".ونصحت "غوغل" مستخدمي "كروم" بحماية أنفسهم من أحدث استغلال لثغرة "اليوم صفر" من خلال تحديث متصفحهم عبر الإعدادات (Settings)، ثم اختيار "حول كروم" (About Chrome) وتثبيت أي تحديثات متاحة.