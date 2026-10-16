ماذا سيحصل في الشمس اليوم؟

وجاء في بيان صادر عن المختبر: "نشاط التوهجات الشمسية مستقر نسبيا حاليا، لكن تحليل بيانات مراقبة الشمس يشير على احتمالية حدوث توهجات من الفئة M اليوم 16 تشرين الأول الجاري، ما قد يتسبب بعواصف مغناطيسية قد تؤثر على الأرض".وكان علماء الفلك قد أشاروا إلى أن الشمس شهدت انقطاعا في نشاط التوهجات دام عدة أيام خلال شهر ايلول الماضي، بعد أن شهدت أوائل شهر تموز إحدى أقوىموجات نشاطها لهذا العام.تقسم التوهجات الشمسية إلى خمس فئات حسب شدة الأشعة السينية المنبعثة منها: A وB وC وM وX، حيث يمثل الفئة A أدنى شدة (10 نانوواط لكل في مدار الأرض)، وتزداد القوة بمقدار عشرة أضعاف مع كل فئة أعلى.وتؤدي هذه التوهجات إلى عواصف مغناطيسية قد تسبب خللا في أنظمة الطاقة، وتؤثر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات، كما قد تؤثر على عمل أنظمة الاتصالات والملاحة على الأرض، وتقسم شدة العواصف إلى 5 درجات وفقا للاضطرابات التي تحدث في المجال المغناطيسي للأرض، ويتم ترميز شدة العاصفة من G1 (ضعيفة) إلى G5 (قوية جدا).