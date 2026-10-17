اكتسح مواقع السوشال.. ابنة رونالدو وجورجينا تُظهر موهبة لافتة

ونشرت جورجينا مقطعًا من درس الغناء الذي تتلقاه ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات، كاشفة عن التطور الذي أحرزته في تعلم الغناء، في مشهد أثار إعجاب متابعيها على "إنستغرام".وقدمت ألانا أغنية "What Was I Made For"، التي غنتها ضمن الموسيقى التصويرية لفيلم " " الصادر عام 2023، بينما رافقتها معلمتها بالعزف على البيانو.وعبّرت جورجينا عن فخرها بأداء ابنتها، وعلّقت على الفيديو بعبارة "مغنيتي المفضلة"، لتنهال الإعجابات والتعليقات التي أشادت بصوت الطفلة وموهبتها، إلى جانب تشجيع والدتها لها على تطوير قدراتها الفنية.ولم تكن هذه المرة الأولى التي تكشف فيها ألانا عن موهبتها الغنائية، إذ سبق أن أدّت أغنيات معروفة، من بينها "Vivo Por Ella" لأندريا بوتشيلي، و"My Heart Will Go On" للنجمة الكندية ، وهي الأغنية الشهيرة لفيلم " ".كما حضرت ألانا برفقة والدتها وشقيقاتها حفلًا لسيلين ديون في ، في تجربة عكست إعجابها بالمغنية الكندية.وسبق أن لفتت ألانا الأنظار بإجابتها الطريفة عن سؤال والدها بشأن ما تريد أن تصبح عليه عندما تكبر، خلال إحدى حلقات برنامج جورجينا الواقعي على منصة "نتفليكس" عام 2024. وأجابت حينها بأنها لا تريد العمل، بل تفضّل البقاء في المنزل والاسترخاء، ما دفع إلى الضحك ومحاولة إقناعها بأهمية العمل.واقترح رونالدو على ابنته أن تصبح ممثلة، لكنها رفضت الفكرة، قبل أن تتحمس لاقتراح آخر بأن تعمل منتجة في "نتفليكس".