تطور جديد يخص "مفاوضات غزة" في القاهرة

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، "الوفد الإسرائيلي المشارك في مفاوضات الهدنة في غزة غادر القاهرة بعد جولة مفاوضات لم يسجل خلالها أي تقدم".كما غادر وفد حركة حماس بعد أن التقى أعضاء الوفدين المصري والقطري واستمع لنتائج جولة المفاوضات الأخيرة.وذكرت مصادر قريبة من المفاوضات أن وفد حركة حماس طالب بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في يوليو الماضي، والمبني على ما ورد في خطاب الرئيس الأميركي وقرار مجلس الأمن.وأكد وفد حركة حماس استعداد الحركة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني.كما شدد الوفد على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا كاملا من قطاع غزة، وحرية عودة السكان إلى مناطقهم، والإغاثة والإعمار وصفقة تبادل جادة.