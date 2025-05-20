مفوضية الانتخابات تعلن تشكيل لجنة لاختيار موظفي الاقتراع

وقالت المتحدث باسم في تصريح تابعته ، ان "المفوضية شكلت لاختيار موظفي الاقتراع لانتخاب 2025 باشراف القاضي ورئاسة معاون للشؤون الإدارية والمالية على صالح وعضوية عدد من الموظفين المختصين في هذا الجانب".وأضافت ان "اللجنة الان بصدد وضع الية لاختيار موظفي الاقتراع برئاسة المعاون الإداري وباشراف القاضي علي ".