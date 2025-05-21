توضيح من المفوضية بشأن عمليات التمديد الخاصة بالإجراءات الانتخابية

وذكر مدير دائرة العمليات في المفوضية ، أنَّ "المفوضية لديها جدول زمني على وفق عمليات مخطط لها في كل حدث انتخابي وصولاً إلى يوم الاقتراع وما بعده".وأشار إلى "وجود مرونة في الذي يوضع من قبل المفوضية حتى في عمليات التمديد التي حصلت في تسجيل الأحزاب والتحالفات السياسية وتحديث سجل الناخبين"، مؤكداً أنَّ "هذه المرونة تأتي نتيجة الطلبات من قبل المواطنين أو الأحزاب لاستكمال طلباتهم أو أوراقهم أو وثائقهم الخاصة بالتسجيل".وأوضح عباس أنَّ "المرونة التي تتحدث عنها المفوضية تكون بحسب توقيتات معدَّة مسبقاً، ولا توجد معوقات حتى هذه اللحظة تتطلب منا ضغط الجدول الزمني"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.