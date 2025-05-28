مفوضية الانتخابات تعلن آخر إحصائية لتحديث البيانات في العراق



– سياسة



أعلنت ، اليوم الأربعاء، أن أكثر من مليون و600 ألف ناخب حدثوا بياناتهم الانتخابات استعدادا للانتخابات المقبلة في شهر تشرين الثاني المقبل.





أدناه نسب التحديث في جميع المحافظات بحسب جدول نشرته المفوضية:

